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Сегодня, 11:07

Президент РФС Дюков провел встречу с членами совета директоров «Спартака». Одной из тем стала работа судей

Максим Алланазаров
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Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», президент РФС Александр Дюков провел встречу с членами совета директоров «Спартака».

Одной из тем встречи стала работа судей на матчах РПЛ.

17 марта сообщалось, что в Москве проходила встреча представителей «Спартака» и руководителей судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней принимали участие главный тренер Гильермо Абаскаль, его помощники и генеральный директор клуба Евгений Мележиков, а со стороны арбитров — глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и судья Виталий Мешков. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
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 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
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 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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