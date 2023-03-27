В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Селихова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья вратаря Александра Селихова.

«Селихов приболел, находясь в расположении сборной. Сейчас идет на поправку. В ближайшее время приступит к тренировкам в «Спартаке», — сказал Зеленов «СЭ».

Селихов пропустил товарищеский матч сборной России с Ираком (2:0).