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Канчельскис: «Соболев хочет повторить успехи Дзюбы, поэтому смотрит в сторону «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Не знаю, что у Соболева и «Спартака» случилось, но потенциально его уход ослабит красно-белых. Как отреагируют болельщики «Спартака»? Сейчас переходом в «Зенит» уже никого не удивишь. Все лучшие игроки едут туда. И даже из «Спартака».

Тот же Дзюба, имея спартаковское прошлое, спокойно играл в Санкт-Петербурге. Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Артема, поэтому смотрит в сторону «Зенита». Все-таки карьера Александра в «Спартаке» немного застопорилась. Может, нужен новый вызов», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

9 июля появилась информация, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом». В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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