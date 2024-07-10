Канчельскис: «Соболев хочет повторить успехи Дзюбы, поэтому смотрит в сторону «Зенита»
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Не знаю, что у Соболева и «Спартака» случилось, но потенциально его уход ослабит красно-белых. Как отреагируют болельщики «Спартака»? Сейчас переходом в «Зенит» уже никого не удивишь. Все лучшие игроки едут туда. И даже из «Спартака».
Тот же Дзюба, имея спартаковское прошлое, спокойно играл в Санкт-Петербурге. Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Артема, поэтому смотрит в сторону «Зенита». Все-таки карьера Александра в «Спартаке» немного застопорилась. Может, нужен новый вызов», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.
9 июля появилась информация, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом». В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -