Титов — о Станковиче в «Спартаке»: «Его назначение вызывает оптимизм»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал назначение Деяна Станковича новым главным тренером команды.

— Есть оптимизм с приходом Станковича?

— Конечно. Великий футболист. Есть надежда, что он может личным примером показать, как и что делается, — цитирует Титова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавил команду в межсезонье. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.