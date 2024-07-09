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9 июля, 23:59

Титов — о Станковиче в «Спартаке»: «Его назначение вызывает оптимизм»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал назначение Деяна Станковича новым главным тренером команды.

— Есть оптимизм с приходом Станковича?

— Конечно. Великий футболист. Есть надежда, что он может личным примером показать, как и что делается, — цитирует Титова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавил команду в межсезонье. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Деян Станкович
Егор Титов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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