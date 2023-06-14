Червиченко — об отставке Мележикова: «Ощущение бардака меня не покидает»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможной отставке генерального директора клуба Евгения Мележикова.

«Мележиков не самая большая проблема, которая очевидна в «Спартаке». Генеральный директор отвечает за все функционирование клуба. С этим у «Спартака» проблем не было. У команды большие проблемы с футбольной составляющей. Может спортивного директора тоже уберут позже, ведь логичнее убрать главного виновника всех неудач. Но у «Спартака» на все свой особый оригинальный взгляд. Ощущение бардака меня не покидает очень часто», — сказал Червиченко «СЭ».

50-летний Мележиков пришел в «Спартак» в 2013 году и с тех пор занимал в клубе различные руководящие должности. С июня 2021 года он трудится на посту генерального директора красно-белых.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка.