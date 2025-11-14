Аршавин — об изменениях в российском футболе: «Это мешает индустрии, будет тормозить развитие»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал возможные изменения в российском футболе.

— Как относитесь к ужесточению лимита на легионеров?

— Я против лимита. Сейчас оптимальный вариант. Жесткий лимит — это глупость. Считаю, что надо оставлять как есть.

— Есть ощущение, что наш футбол щемят?

— Есть, так уже в последние 5-6 лет происходит. Не знаю почему.

— Что делать? Публично выступать?

— Это бесполезно.



— Вам не кажется, что в публичном поле сейчас нет человека, который мог бы защитить футбол? Например, Леонид Федун мог раньше дать огня.

— И что? Это разве помогало? Все происходит в кулуарах, не будьте такими наивными.

— Но разве не хочется показать, что российский футбол имеет свое мнение?

— Можно орать на камеру и ничего не делать в кулуарах. Это только хуже. А я надеюсь, что в кулуарах процесс идет. Но последние решения... Это мешает индустрии, это будет тормозить развитие футбола. Последствия мы увидим только в будущем.