Аршавин: «Сейчас я плачу 62,5 процента. Поэтому могу уменьшить алименты»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил свое отношение к алиментам.

— Давайте проясним: какая у вас позиция по алиментам?

— По закону человек не может платить по алиментам больше половины от зарплаты. Сейчас я плачу 62,5 процента. На четверых детей. Поэтому я могу уменьшить алименты.

— Адвокат Добровинский объяснял: «Мужчина считает, что те деньги, которые он дает в виде алиментов, идут не на детей, а на дорогие сумки, полеты на Бали и так далее».

— Это красивые слова и больше ничего. Плачу деньги даже не я — мои работодатели напрямую все переводят. Я этих денег вообще не касаюсь. Наверное, можно заморочиться и как-то проверить, куда тратят жены эти средства. Но для этого нужно подавать в суд — а этой ерундой я заниматься не хочу.

— Для вас главное, чтобы дети жили хорошо?

— В целом я не слышал каких-то жалоб со стороны детей, что им чего-то не хватает.

— А вы на связи с Арсением?

— Конечно, периодически встречаемся. Списываемся. Вот, например, ночью писал — просил автографы! Ему надо отдать должное: он просит для друзей и знакомых, не для себя. Но больше общаюсь с дочкой.

В декабре 2018 года Аршавин официально объявил о завершении карьеры. Он играл за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». С января 2022 года Аршавин занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».