Семин подумает о возможном походе на стадион «Локомотива» после ухода гендиректора Леонченко
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном походе на стадион железнодорожников после ухода генерального директора Владимира Леонченко.
— Я думаю, сейчас вопрос обо мне не стоит. Будет жизнь — будет время подумать, — сказал Семин «СЭ».
Семин не работает на тренерской должности с сентября 2021 года. Последним его клубом был «Ростов». Также специалист возглавлял сборную России, «Локомотив», «Анжи», московское «Динамо» и другие команды.
Вместе с «Локомотивом» Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.
