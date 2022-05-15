Андрей Аршавин отреагировал на выход своего сына с футболистом «Спартака» на матч с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита», заместитель генерального директора клуба Андрей Аршавин отреагировал на выход своего младшего сына Арсения вместе с футболистом «Спартака» Кристофером Мартинсом на игру против команды из Санкт-Петербурга.

Арсений Аршавин тренируется в академии «Спартака», он вывел Мартинса на игру 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом», которая проходит в Москве.

«Да, Арсений вышел на поле с Мартинсом. Не знаю, почему, видимо, Юлия (бывшая супруга Аршавина — прим. «СЭ») приурочила его выход на поле именно к матчу с «Зенитом». Ну, пускай. Я сижу с двумя своими другими детьми, они болеют за «Зенит», а враги пока в другой ложе.

Арсений болеет за «Спартак»? Естественно, он же играет за академию клуба. Какое задание я ему давал перед выходом на сегодняшнюю игру? Никакого задания не давал», — сказал в телеэфире Аршавин во время перерыва в матче.

В ноябре 2021 года бывшая жена Аршавина, Юлия Барановская рассказывала «СЭ», что их сын Арсений занимается в академии «Спартака».

Барановская состояла в незарегистрированном браке с Аршавиным на протяжении девяти лет. У них есть трое общих детей: сыновья Артем (2005 г.р.) и Арсений (2012 г.р.) и дочь Яна (2008 г.р.).