«Спартак» — «Зенит»: после первого тайма в матче безголевая ничья

«Спартак» и «Зенит» завершили вничью первый тайм матча 29-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0.

Матч проходит в Москве. «Спартак» нанесл 2 удара по воротам соперника, оба попали в створ. У «Зенита» 3 удара, все — мимо ворот.

«Зенит» имеет преимущество по владению мячом. Команда из Санкт-Петербурга провела с мячом 67 процентов времени, у «Спартака» — 33 процента. Обе команды подали по 3 угловых, у красно-белых 4 нарушения правил, у «Зенита» — 1 фол.

В матче первого круга, который состоялся 24 октября 2021 года в Санкт-Петербурге, «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1.