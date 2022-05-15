«Спартак» — «Зенит»: Соболев открыл счет в начале второго тайма

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» — 1:0.

На 49-й минуте форвард замкнул подачу с левого фланга ударом головой в ближний угол.

После гола главный судья Павел Кукуян отправился посмотреть повтор эпизода, поскольку у ВАР возникло подозрение на нарушение правил во время атаки «Спартака». Кукуян посчитал, что гол был засчитан правильно, но показал желтые карточки Соболеву и главному тренеру красно-белых Паоло Ваноли за споры.

Соболев проводит 26-й матч в нынешнем розыгрыше РПЛ, гол в ворота «Зенита» стал для него 9-м в этом чемпионате России.