Амелин назначен главным судьей матча РПЛ «Зенит» — «Динамо», Левников — на дерби ЦСКА — «Локомотив»
Стали известны судейские бригады на матчи 3-го тура РПЛ.
4 августа (пятница)
«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.
5 августа (суббота)
«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Александр Гончар.
«Рубин» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Сергей Каруненко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Игорь Синер.
«Оренбург» — «Урал»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Алексей Тюмин.
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мартынов.
6 августа (воскресенье)
«Балтика» — «Факел»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Сергей Французов.
«Зенит» — «Динамо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Мацюра.
«Сочи» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Анатолий Цветнов.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2023/24 //
Календарь всех матчей РПЛ сезона-2023/24
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0