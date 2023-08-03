Агент Дриусси: «Американский чемпионат не слабее российского, они на одном уровне»
Эрнан Берман, агент бывшего нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси сравнил уровень МЛС И РПЛ.
В настоящее время 27-летний аргентинец выступает за американский клуб «Остин».
«Какой чемпионат слабее: МЛС или РПЛ? Американский чемпионат не слабее российского, они на одном уровне. И этот уровень довольно высок», — цитирует «РБ Спорт» Бермана.
Дриусси выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. Он провел за сине-бело-голубых 138 матчей, забил 25 голов и сделал 22 результативные передачи. С лета 2021 года Дриусси выступает за «Остин».
Источник: РБ Спорт
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|
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|1
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|
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|2
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|0
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|4
|
5
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|1
|1
|0
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|4
|
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|1
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|
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|
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|2
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|0
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|0
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|
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|0
|2
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|2
|
11
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
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|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
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|2
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|0
|2
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|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
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|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
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|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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