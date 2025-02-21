В «Акроне» отреагировали на информацию о переговорах по продлению Дзюбы: «Всему свое время»

В «Акроне» отреагировали на информацию о переговорах по продлению Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о переговорах по продлению нападающего Артема Дзюбы.

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов на стриме в VK Sport.

«Всему свое время», — сказал Власов «СЭ».

Текущий контракт форварда рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне 36-летний Дзюба забил 3 мяча в 11 матчах за «Акрон». Форварду остался 1 гол до Александра Кержакова в «Клубе 100».