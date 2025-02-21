Дмитрий Кузнецов не понимает смысла трансфера Зделара из ЦСКА в «Зенит»

Чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что трансфер сербского полузащитника Саши Зделара в «Зенит» кажется странным.

«Мне не очень понятна эта ситуация, если честно, зачем «Зенит» покупает Зделара, ведь на его позиции много качественных футболистов, тоже иностранцы. Не понимаю, хочет «Зенит» использовать его или нет. ЦСКА избавляется от Зделара, есть Кирилл Глебов, Миралем Пьянич, Матвей Кисляк, хотя Пьянич на данный момент не соответствует уровню ЦСКА. Но избавляются от Зделара, который в оборонительных действиях лучше Пьянича. Честно, просто не понимаю такого трансфера. Все же зависит от задач, чтобы избавиться от Зделара, нужно взять игрока, который будет по уровню выше, чтобы выполнять большие задачи», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Зделар выступал за ЦСКА с июля 2022 года. За московский клуб полузащитник провел 96 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.