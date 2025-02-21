Илья Кутепов: «Самый негативный период в карьере был в «Спартаке»

Защитник «Велеса» Илья Кутепов рассказал, какой период в карьере считает для себя самым негативным.

«Самый негативный момент? Наверное, тот период, когда я долго был без игровой практики. Это было в «Спартаке», я много не играл, а попытки уйти в аренду не увенчались успехом, меня не отпускали. Мне просто говорили: «Извини, но мы хотим, чтобы ты был здесь». Ты рвешься играть, но тебе не дают. Это был один из самых негативных периодов.

Это было время перед тем, как я ушел из команды. Мне говорили, что терять футболиста, который может выходить на замену без потери качества, очень странно. Поэтому меня не отпускали. С одной стороны, их можно понять. С другой — ни за что не понимаю. Я так не хотел», — приводит слова Кутепова «РБ Спорт».

В «Спартаке» Кутепов находился с 2012 по 2022 год. За это время защитник сыграл 114 матчей за основу красно-белых, забил 2 мяча, а также стал чемпионом (2016/17) и обладателем Суперкубка России (2017) в составе команды.