Алексей Сутормин: "Впечатления от матча прекрасные! Отличный стадион, отличная команда!"

Новичок "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал результат матча первого тура премьер-лиги против "Тамбова" (2:1).

- Тяжело было с "Тамбовом"?

- Если только в начале. Может, просто не вошли в игру. Тем не менее, сумели победить и двигаемся дальше.

- Какие впечатления от игры за "Зенит"?

- Конечно, только замечательные! Отличный стадион, отличная команда. Мое дело - работать для того, чтобы оправдывать ожидания.

- Какие указания дал главный тренер?

- Сыграть как можно организованнее в защите и, по возможности, помочь в атаке. В принципе ничего такого. (Артем Рябовол)

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