Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:2).

— Сложно комментировать игру, мы остались в первом тайме вдевятером. Пытались донести до ребят в перерыве, что у нас есть шансы на ничью. Мы могли забить со стандарта. У нас была одна возможность, к сожалению, не получилось создать из этого момента что-то опасное"

— Почему Беленов получил желтую карточку за затяжку времени?

— Все очень просто. Мы играли в меньшинстве, игрокам нужны были паузы, чтобы перевести дух.

— Согласны ли вы с полученными красными карточками?

— Первая красная — стопроцентная. Не мне это разбирать. Для меня самое главное то, что ребята вышли на второй тайм и бились до конца, за это им огромное спасибо. Они сегодня большие молодцы!

Следующая игра у нас тоже в Москве. Да, у «Локомотива» сейчас неудачная серия. С завтрашнего дня приступаем к анализу соперника. Мы сделаем все, чтобы набрать три в последнем матче перед паузой, — передает слова тренера корреспондент «СЭ» Антон Иванов.