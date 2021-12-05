Алексей Стукалов: «Первая красная — стопроцентная. Не мне это разбирать»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:2).
— Сложно комментировать игру, мы остались в первом тайме вдевятером. Пытались донести до ребят в перерыве, что у нас есть шансы на ничью. Мы могли забить со стандарта. У нас была одна возможность, к сожалению, не получилось создать из этого момента что-то опасное"
— Почему Беленов получил желтую карточку за затяжку времени?
— Все очень просто. Мы играли в меньшинстве, игрокам нужны были паузы, чтобы перевести дух.
— Согласны ли вы с полученными красными карточками?
— Первая красная — стопроцентная. Не мне это разбирать. Для меня самое главное то, что ребята вышли на второй тайм и бились до конца, за это им огромное спасибо. Они сегодня большие молодцы!
Следующая игра у нас тоже в Москве. Да, у «Локомотива» сейчас неудачная серия. С завтрашнего дня приступаем к анализу соперника. Мы сделаем все, чтобы набрать три в последнем матче перед паузой, — передает слова тренера корреспондент «СЭ» Антон Иванов.
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