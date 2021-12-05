Шварц — о победе над «Уфой»: «Очень непростая и курьезная игра»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (2:0).
«Сегодня была очень непростая и курьезная игра. Мы игра с колоссальным преимуществом, но я хочу отметить шикарную оборону «Уфы». Мы провели хороший второй тайм, но в каких-то моментах нас не хватало быстрой скорости принятия решения. Нам нужно было забивать раньше, это бы облегчило нам жизнь», передает слова тренера корреспондент «СЭ» Антон Иванов.
В турнирной таблице РПЛ «Динамо» располагается на втором месте, набрав 35 очков и отставая на два балла от петербургского «Зенита».
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