Полузащитник «Динамо» Захарян нанес 49 ударов за сезон РПЛ
После матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Уфа» (2:0) полузащитник динамовцев Арсен Захарян имеет в активе 49 ударов за сезон. Это самый высокий показатель в лиге.
49 — Полузащитник @fcdynamo Арсен Захарян нанес 49 ударов по воротам (15 в створ, 4 гола) в этом сезоне РПЛ, больше всех в лиге. Талант. #ДинамоУфа pic.twitter.com/6xsMuAwViJ— OptaIvan (@OptaIvan) December 5, 2021
Как сообщает Opta, футболист 15 попал в створ ворот. Четыре удара завершились голами.
18-летний Арсен Захарян в текущем сезоне провел 17 матчей за «Динамо» во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.
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