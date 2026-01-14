Агент Сафонов об обмене Дивеева и Лусиано: «Вижу эту сделку в пользу армейцев. Игорь часто получал травмы»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» оценил переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА.

«Вижу эту сделку в пользу армейцев. Дивеев часто получал травмы, а нападающие ЦСКА за первую часть чемпионата всего три мяча забили. Лусиано будет забивать», — сказал Сафонов «СЭ».

26-летний Дивеев подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29. 24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.