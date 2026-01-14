Источник: «Динамо» договорилось с «Ботафого» о трансфере Рикардо

Московское «Динамо» достигло договоренности с «Ботафого» о трансфере защитника Давида Рикардо, сообщает Globo.

Как отмечает источник, сумма сделки составит 6,5 миллионов евро. Бело-голубые приобретут 80% экономических прав на 23-летнего футболиста, а бразильский клуб сохранит за собой 20% от будущей прибыли в случае его перепродажи.

Ранее также сообщалось, что в подписании Рикардо заинтересован «Торино».

Футболист выступает за «Ботафого» с января 2025 года. Он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол, сделал 1 результативную передачу. Контракт Рикардо с «Ботафого» рассчитан до конца 2028 года.