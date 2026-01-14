ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью воспитанника клуба Адамса

ЦСКА опубликовал заявление в связи с гибелью воспитанника клуба Лайонела Адамса.

В среду, 14 января, Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что 31-летний футболист выпал из окна многоэтажного дома в Подмосковье и умер до приезда врачей.

«Сегодня ушел из жизни наш воспитанник Лайонел Адамс. Ему был всего 31 год. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Лайонел!» — говорится в заявлении армейцев.

Адамс начинал карьеру в академии и молодежной команде ЦСКА, которую покинул в 2014 году. Он также выступал за «Енисей», «Волгу», «КАМАЗ», играл за клубы из Казахстана, Белоруссии, Армении и Испании. В составе юношеской сборной России защитник провел четыре матча.