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ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью воспитанника клуба Адамса

Алина Савинова

ЦСКА опубликовал заявление в связи с гибелью воспитанника клуба Лайонела Адамса.

В среду, 14 января, Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что 31-летний футболист выпал из окна многоэтажного дома в Подмосковье и умер до приезда врачей.

«Сегодня ушел из жизни наш воспитанник Лайонел Адамс. Ему был всего 31 год. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Лайонел!» — говорится в заявлении армейцев.

Адамс начинал карьеру в академии и молодежной команде ЦСКА, которую покинул в 2014 году. Он также выступал за «Енисей», «Волгу», «КАМАЗ», играл за клубы из Казахстана, Белоруссии, Армении и Испании. В составе юношеской сборной России защитник провел четыре матча.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/33405
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ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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