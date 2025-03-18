Футбол
18 марта, 19:34

Алексей Миллер: «Если кто-то скажет, что ВАР — объективная объективность — не верь ушам своим»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева по поводу обращения клуба в ЭСК РФС после матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

Сине-бело-голубые подали жалобу по четырем эпизодам. Медведев назвал вопиющим момент со вторым голом красно-белых: петербургский клуб считает, что победный мяч на 90-й минуте забит из офсайда.

Кристофер Мартинс, Срджан Бабич и&nbsp;Лусиано Гонду в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (2:1). 16&nbsp;марта. Москва.«Зенит» считает, что гол Мартинса засчитан неверно, а трех игроков «Спартака» надо было удалять. Клуб обратился в ЭСК

«Александр Иванович Медведев правду-матку рубит, он это любит. Ему это нравится. А если абсолютно серьезно, то объективность ВАР при определении офсайдных линий — это субъективная данность. И если кто-то скажет что ВАР — объективная объективность — не верь ушам своим. Но так не скажет ни один высокопрофессиональный футбольный эксперт, если он уважает свое собственное мнение и в трезвом уме (улыбается). Вот так. Так что два — «Краснодар» и «Зенит». Один — «Спартак». И, конечно, никто еще не знает, чем эта история может закончиться. «Зенит» — чемпион!» — приводит официальный сайт «Зенита» слова Миллера.

Источник: fc-zenit.ru
ФК Зенит
Алексей Миллер
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
3
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
4
 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
8
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
14
 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 - : -
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

