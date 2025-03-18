Алексей Миллер: «Если кто-то скажет, что ВАР — объективная объективность — не верь ушам своим»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева по поводу обращения клуба в ЭСК РФС после матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

Сине-бело-голубые подали жалобу по четырем эпизодам. Медведев назвал вопиющим момент со вторым голом красно-белых: петербургский клуб считает, что победный мяч на 90-й минуте забит из офсайда.

«Александр Иванович Медведев правду-матку рубит, он это любит. Ему это нравится. А если абсолютно серьезно, то объективность ВАР при определении офсайдных линий — это субъективная данность. И если кто-то скажет что ВАР — объективная объективность — не верь ушам своим. Но так не скажет ни один высокопрофессиональный футбольный эксперт, если он уважает свое собственное мнение и в трезвом уме (улыбается). Вот так. Так что два — «Краснодар» и «Зенит». Один — «Спартак». И, конечно, никто еще не знает, чем эта история может закончиться. «Зенит» — чемпион!» — приводит официальный сайт «Зенита» слова Миллера.