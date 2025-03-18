Медведев объяснил подачу «Зенитом» жалобы в ЭСК РФС на победный гол «Спартака»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил подачу сине-бело-голубыми жалобы в ЭСК РФС по победному голу хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ (1:2).
18 марта петербургский клуб подал в ЭСК РФС жалобу по четырем эпизодам встречи с красно-белыми. Одним из эпизодов стал гол Мартинса на 90-й минуте игры, который мог быть забит из офсайда. Во время матча арбитры не зафиксировали положения «вне игры».
«Ясно, что наш протест не может привести к изменению счета игры. Но эпизод был вопиющим с точки зрения того, как именно гол был засчитан, несмотря на имеющуюся систему проведения офсайдных линий китайского производства. Особенно с учетом того, как данная тематика обсуждалась и какие конфликтные ситуации были в европейском футболе (чего только стоит матч «Барселона» — «Вильярреал» с засчитанным голом Серлота «Барселоне» из офсайда).
Мы не только подали текстовой протест, но и приложили сделанные подручными средствами материалы на тему того, что должно было быть сделано системой ВАР. На этих видео- и фотоматериалах отчетливо видно, что в момент передачи спартаковского игрока на Мартинса колено последнего находится значительно впереди бутсы футболиста «Зенита». По правилам игры в футбол это офсайд.
Особенно печально, что все это произошло уже на последней минуте матча, когда ход игры изменить уже было невозможно. Отметим также непредъявленные вторые желтые карточки Умярову и Бабичу, обе должны были превратиться в красные и повлиять на ход игры.
Если мы хотим, чтобы борьба наших клубов за титул чемпиона России не девальвировалась и не стала заложником ошибочных судейских решений на поле и в напичканной техникой комнате ВАР, то на этих печальных примерах необходимо четко понять: работает или нет у нас система офсайдных линий. Как она работает, если эти линии можно, как дышло, двигать то в одну, то в другую сторону. Да, у нас нет датчиков на мячах, где с помощью Hawk eye автоматом определяется положение вне игры. Но не первый раз ВАР положение вне игры определяет неправильно.
Мы ждем от ЭСК квалифицированного, профессионального, беспристрастного разбора тех эпизодов, которые и описали в нашем обращении, — сказал Медведев matchtv.ru.
«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Красно-белые по дополнительным показателям опережают «Зенит», идущий на третьей строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1