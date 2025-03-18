Медведев объяснил подачу «Зенитом» жалобы в ЭСК РФС на победный гол «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил подачу сине-бело-голубыми жалобы в ЭСК РФС по победному голу хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ (1:2).

18 марта петербургский клуб подал в ЭСК РФС жалобу по четырем эпизодам встречи с красно-белыми. Одним из эпизодов стал гол Мартинса на 90-й минуте игры, который мог быть забит из офсайда. Во время матча арбитры не зафиксировали положения «вне игры».

«Ясно, что наш протест не может привести к изменению счета игры. Но эпизод был вопиющим с точки зрения того, как именно гол был засчитан, несмотря на имеющуюся систему проведения офсайдных линий китайского производства. Особенно с учетом того, как данная тематика обсуждалась и какие конфликтные ситуации были в европейском футболе (чего только стоит матч «Барселона» — «Вильярреал» с засчитанным голом Серлота «Барселоне» из офсайда).

Мы не только подали текстовой протест, но и приложили сделанные подручными средствами материалы на тему того, что должно было быть сделано системой ВАР. На этих видео- и фотоматериалах отчетливо видно, что в момент передачи спартаковского игрока на Мартинса колено последнего находится значительно впереди бутсы футболиста «Зенита». По правилам игры в футбол это офсайд.

Особенно печально, что все это произошло уже на последней минуте матча, когда ход игры изменить уже было невозможно. Отметим также непредъявленные вторые желтые карточки Умярову и Бабичу, обе должны были превратиться в красные и повлиять на ход игры.

Если мы хотим, чтобы борьба наших клубов за титул чемпиона России не девальвировалась и не стала заложником ошибочных судейских решений на поле и в напичканной техникой комнате ВАР, то на этих печальных примерах необходимо четко понять: работает или нет у нас система офсайдных линий. Как она работает, если эти линии можно, как дышло, двигать то в одну, то в другую сторону. Да, у нас нет датчиков на мячах, где с помощью Hawk eye автоматом определяется положение вне игры. Но не первый раз ВАР положение вне игры определяет неправильно.

Мы ждем от ЭСК квалифицированного, профессионального, беспристрастного разбора тех эпизодов, которые и описали в нашем обращении, — сказал Медведев matchtv.ru.

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Красно-белые по дополнительным показателям опережают «Зенит», идущий на третьей строчке.