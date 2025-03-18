Футбол
Медведев объяснил подачу «Зенитом» жалобы в ЭСК РФС на победный гол «Спартака»

Даниил Аршавский
Александр Медведев.
Фото ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил подачу сине-бело-голубыми жалобы в ЭСК РФС по победному голу хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ (1:2).

18 марта петербургский клуб подал в ЭСК РФС жалобу по четырем эпизодам встречи с красно-белыми. Одним из эпизодов стал гол Мартинса на 90-й минуте игры, который мог быть забит из офсайда. Во время матча арбитры не зафиксировали положения «вне игры».

Олег Рябчук, Луис Энрике и&nbsp;Кристофер Мартинс в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (2:1).«Зенит» подал в ЭСК жалобу по четырем эпизодам в матче со «Спартаком»

«Ясно, что наш протест не может привести к изменению счета игры. Но эпизод был вопиющим с точки зрения того, как именно гол был засчитан, несмотря на имеющуюся систему проведения офсайдных линий китайского производства. Особенно с учетом того, как данная тематика обсуждалась и какие конфликтные ситуации были в европейском футболе (чего только стоит матч «Барселона» — «Вильярреал» с засчитанным голом Серлота «Барселоне» из офсайда).

Мы не только подали текстовой протест, но и приложили сделанные подручными средствами материалы на тему того, что должно было быть сделано системой ВАР. На этих видео- и фотоматериалах отчетливо видно, что в момент передачи спартаковского игрока на Мартинса колено последнего находится значительно впереди бутсы футболиста «Зенита». По правилам игры в футбол это офсайд.

Особенно печально, что все это произошло уже на последней минуте матча, когда ход игры изменить уже было невозможно. Отметим также непредъявленные вторые желтые карточки Умярову и Бабичу, обе должны были превратиться в красные и повлиять на ход игры.

Если мы хотим, чтобы борьба наших клубов за титул чемпиона России не девальвировалась и не стала заложником ошибочных судейских решений на поле и в напичканной техникой комнате ВАР, то на этих печальных примерах необходимо четко понять: работает или нет у нас система офсайдных линий. Как она работает, если эти линии можно, как дышло, двигать то в одну, то в другую сторону. Да, у нас нет датчиков на мячах, где с помощью Hawk eye автоматом определяется положение вне игры. Но не первый раз ВАР положение вне игры определяет неправильно.

Мы ждем от ЭСК квалифицированного, профессионального, беспристрастного разбора тех эпизодов, которые и описали в нашем обращении, — сказал Медведев matchtv.ru.

Победный гол &laquo;Спартака&raquo;. Судья Сергей Ивановне удалил Рябчука и&nbsp;Умярова.Победный гол «Спартака» «Зениту» забит из офсайда? Иванов не удалил Рябчука и Умярова? Как судили матч тура РПЛ

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Красно-белые по дополнительным показателям опережают «Зенит», идущий на третьей строчке.

Источник: Matchtv.ru
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Evgen

    спиртометром))

    19.03.2025

  • Evgen

    Еще и о Китае высказался с пренебрежением. Царек какой.

    19.03.2025

  • Alexey Alexeev

    Проигрывать надо достойно!

    19.03.2025

  • Федот

    Поправлю, не всё скоту, масленица!

    19.03.2025

  • Gordon

    Какими ещё подручными средствами? :)))))))))))) Какие ещё карточки? :)))))) Которые, кстати, ЭСК не рассматривает ;) Вообще классно получается. Отвратительные решения судей, система не работает, кругом ошибки и пр., а мы ждём беспристрастного разбора :)))))))))))))))))))

    19.03.2025

  • Федот

    Опыт у них есть. Дзюбе, однажды, пол стопы отрезали, что бы натянуть сову на глобус!

    19.03.2025

  • Федот

    Это не нытьё, это давление на РФС, КДК и судей!

    19.03.2025

  • vvi432

    Да и на фотографии СЭ видно, что Мартинес ближе к воротам

    19.03.2025

  • макар-50

    чмо ты полное,как и вся бомжатня. Один там порядочный мужик,так и тот не из вашей бомжатни.Семак фамилия.

    19.03.2025

  • Каспийский берег

    Я думаю даже там он просто в носу ковырял

    19.03.2025

  • vlad654

    Куда ему учить, у него два класса церковно-приходской.

    19.03.2025

  • Sergey_Marcus

    В мире людей все по-прежнему. Удел проигравшего - жаловаться. Удел победителя - ликовать.

    19.03.2025

  • 14BrGRU

    "..Плачет девушка в автомате, кутаясь в зябкое пальтецо Вся в слезах, и в губной помаде перепачканное лицо.." эххх зенит

    19.03.2025

  • ONIKAN2013

    Я давно знаю, что ты идиот, но чтобы настолько....

    19.03.2025

  • ONIKAN2013

    Ворона позорная, ты-то куда со своим позорным факелом? Готовьте празднование по случаю возвращения в ФНЛ, быдланы продажные.

    19.03.2025

  • ONIKAN2013

    Всей стране видно, только секте "толком не видно".

    19.03.2025

  • bishevcky

    Фальшивый гол, фальшивая победа, фальшивая команда.

    18.03.2025

  • Бен Ричардс

    Если бы Медведев сказал о некачественом судействе в целом, я бы с ним согласился. Но выискивать в оправдание судейские ошибки в пользу соперников, при этом полностью игнорируя вопиющие в свою пользу совершенно несолидно для т.н."гегемона", единственного клуба в РПЛ с лигочемпионским бюджетом за счет госкомпании.

    18.03.2025

  • Ратислав

    А девочка созрела.....

    18.03.2025

  • GGGARTH

    "...видно, что в момент передачи спартаковского игрока на Мартинса колено последнего находится значительно впереди бутсы футболиста «Зенита»." Человек не знает, что такое перспектива. Жесть.

    18.03.2025

  • петя

    Медведев, шел бы ты в лес, там такие нужны!

    18.03.2025

  • Славомудр Приморский

    Ну да, ведь линии должны быть не прямые, а умеренно волнистые - в нужных "Зениту" местах ;)

    18.03.2025

  • lvb

    "Остапа... несет")) Что-то этого раненого в кукуху БакланАреной.. стало слишком много в публичном пространстве. Слезы ручьем, вон не цените Вы "хехемона"). И портянка в стиле рело Рабинера, метр на метр.. Похоже в "Зените" паника и истерика. "Верхи не могу-низы не хотят"? БГГГГ

    18.03.2025

  • Каспийский берег

    ясно только бездарям не знающим что такое геометрия

    18.03.2025

  • Каспийский берег

    Кому интересно в телеге есть стрп-кадр из-за бомжеврат. Бородавочнику и Ко надо геометрию учить, я уже о начерталке не говорю. Это для них непостижимая наука

    18.03.2025

  • Каспийский берег

    Бородавочный обосрамшись решил надавить на свисток чтоб Спартак и Ко судили так как они прочертил линию.....как надо. Утекает юбилейный коньячок. Оба гола надо отменить. Первый тоже на последней минуте был!

    18.03.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Медведев меня умиляет. Где бы еще парочку таких заказать ,только пальцем...

    18.03.2025

  • Serge Pol

    Пусть смотрит на стоп-кадр из-за ворот бомжей.Там всё прекрасно видно.Нино находится ближе к воротам.

    18.03.2025

  • spartsmen

    стервометром!

    18.03.2025

  • spartsmen

    ничего объяснять не надо: обострённое чувство социальной и спортивной справедливости не даёт покоя скромным представителям скромного супер-клуба...

    18.03.2025

  • Врн36

    Когда Касьера забивал факелу, это были лучшие офсайдные линии, а как обработка прилетела, так они стали китайским. Бог ни Тимоха. Пока за факел греха не замолите не быть бомжам чемпионами

    18.03.2025

  • Prototip

    как датчик на мяче позволит определить вне игры?

    18.03.2025

  • SPT

    .... приложили сделанные подручными средствами материалы... Жесть!!!

    18.03.2025

  • sdf_1

    Мы не только подали текстовой протест, но и приложили сделанные подручными средствами материалы на тему того, что должно было быть сделано системой ВАР. На этих видео- и фотоматериалах отчетливо видно, что в момент передачи спартаковского игрока на Мартинса колено последнего находится значительно впереди бутсы футболиста «Зенита». По правилам игры в футбол это офсайд. --------------------- Уборщицы офиса Газпрома тётя Маня с бабой Груней делали

    18.03.2025

  • starbzdun

    А причем тут теща? (С)

    18.03.2025

  • Artorixus

    Уже вторник, время на обсуждения был/не был овёс, уже на исходе, всё одно на результат эти обсуждения никак не повлияют, чай не Румыния, где итоги выборов президента до сих пор некоторым не дают спать спокойно. Пора прекращать всё это , на очереди следующий тур.

    18.03.2025

  • som173

    Да пущай ноют. Нам тока и остаецца, что смеяцца над убогими бамжами, у каторых отымают канфетку в ввиде титула. Хе-хе!

    18.03.2025

  • som173

    Вар грит Медвед не первый раз определят офсайд. Он и тут как в лужу пукнул- ибо офсайд определят комп, а не судьи на Варе. А с железякой спорить беспалезно, она рисует как есть, а не по прихоти Медведа или Милляра. И на нее не надавишь, как на судей. Поэтому судьи на Варе и не могут лезть с офсайдами. А в игре боковой флаг не падымал, фиксируя офсайд. Но таки голы все одно проверяюцца, поднял флаг боковой иль нет и прально делают. Могут ли химичить на Варе, сдвигая линии? Да хрен знат, но ссдей в поле при офсайдах они к монитору не зовут. Хе-хе!

    18.03.2025

  • som173

    Каму ясно, чадо? Немытым болелам и Медведу? Идем по теме- гол арбитры засчитали, то есть боковой флаг не падымал. Енто раз. Два- офсайд определят комп и ему пох кто играт- Спартак Зинит или Факел Акрон, ибо железяка беспристратна. Поэтому главнова судью к монитору и не зовут. Комп нарисовал линии, где офсайда небыло. Так шта все вапросы к компу, а не к судьям или Спартаку, ибо железяке пох и на бамжей и на Медведа с Милляром. Так шта ты неправ, железяка точно не дрогнет, в отличи от судей. Ну а то что Седвед про каки то ЖК ляпнул, так мало ли судьи их не выносят в играх- в каждой по 5-6 штук, а каментаторы часто грят, что судья простил игрека или икса. Хе-хе!

    18.03.2025

  • fan_89

    Лучше бы объяснил кто и зачем купил Соболева

    18.03.2025

  • fan_89

    Победы в еврокубках не являются историей Зенита? Без Газпрома смог бы Зенит выиграть Кубок УЕФА? Возможно ли вообще что-либо сейчас выиграть без финансовых вливаний?

    18.03.2025

  • авторитет

    Иди проспись, алкаш

    18.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Комплексы уже немолодого человека...давайте простим ему ) При этом Газпром, с Миллером и Медведевым не имеют никакого отношения к истории клуба Зенит, который уважением пользовался всегда на всём пространстве СССР.

    18.03.2025

  • 3044186@gmail.com

    Могу вас успокоить, игрокам не противно. Противно только болельщикам Зенита. А остальным болельщикам противно, что за любовь Миллера и компании к Зениту, приходится платить из своего кармана каждому гражданину РФ)))

    18.03.2025

  • 3044186@gmail.com

    Как писал А.Н. Островский-не все коту масленица)))

    18.03.2025

  • pva72132

    То, что Кристофер Мартинс влез в офсайд, ясно и без системы ВАР. Всё дело в 90-й минуте и нездоровом ажиотаже на стадионе. Судьи дронули и поплыли в этом кошмаре. Спартак играл лучше, но справедливость должна быть, иначе противно будет самим игрокам. Гол нельзя было засчитывать!

    18.03.2025

  • Александр Орлов

    Понятно же -китайцы виноваты! Претензии товарищу Си! Линии должны быть газпромовские!...

    18.03.2025

  • БорщисалО

    Понятно. Правильнее на стадионах кричать: ЗЕНИТ - ум, честь и совесть российского футбола!..

    18.03.2025

  • zg

    Однозначно!)

    18.03.2025

  • sargon

    Все адекватные болельщики Зенита признали, что Спартак был сильнее по этому и выиграл... а вот такое нытье руководство Зенита это бальзам на душу :)))

    18.03.2025

  • zg

    Это другое...

    18.03.2025

  • zg

    Нужно было максималку,4-5 и скинуть до 2-3,это было бы норм.

    18.03.2025

  • sargon

    Ему надо гол Кассьеры в ворота Факела пересмотреть...

    18.03.2025

  • sargon

    не совсем законную... два матча должно было быть а дали одно

    18.03.2025

  • sargon

    Стыд и срам..

    18.03.2025

  • Диникин

    Ну он тяфкал, когда Венделу по правилам всех существующих дисциплинарных кодексов и сводом правил, выписали абсолютно законную дискву))) Что с него взять?)))

    18.03.2025

  • Ganimed77

    А как Метвет будет потом выигрывать без Иванчука, ведь если ошибся, то его накажут, а он принёс придворным 6 ушастых тарелочек, как-никак?! :rofl:

    18.03.2025

  • Строитель 1947

    "сделанные подручными средствами":grin::grin::grin: Курвиметром?

    18.03.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Зачем жаловаться, если китайцы виноватые. На ник в КДК и пусть отвечают.Медведев супер

    18.03.2025

  • Faierman 32

    Это компенсация Спартаку за 4:2 при судействе С.Иванова)

    18.03.2025

  • zg

    Урод,как он есть!Ну да и пофиг,бородавка тяфкает,а краван уехал!

    18.03.2025

    Форвард «Спартака» Гарсия не поехал в сборную Тринидада и Тобаго из-за повреждения
