19 марта, 01:38

Дворкович: «Отличная борьба, как и ожидалось. Так и должны играть «Спартак» с «Зенитом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

— Отличная борьба, как и ожидалось, — цитируют «Известия» Дворковича. — Так и должны играть «Спартак» с «Зенитом».

— Верите, что в этом сезоне у «Зенита» могут отобрать чемпионство?

— Дело не в вере. Все ведущие команды играют на победу. Конкуренция огромная: «Краснодар», «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — все они борются. Чемпионат непредсказуемый — это здорово. Для болельщиков это самое лучшее.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Источник: «Известия»
  • rac135

    Дворкович неправ! По мнению самого МИЛЛЕРА судьи наглым образом подсуживали «Спартаку». При этом не побрезговали использовать ВАР для достижения своих гнусных целей. «Но, как оптимистично заявил МИЛЛЕР конечно, никто еще не знает, чем эта история может закончиться.» В заключение он пророчески произнес: «Zenitt - campe?o» и отдал соответствующее распоряжение ДЮКОВУ

    19.03.2025

    • Алексей Миллер: «Если кто-то скажет, что ВАР — объективная объективность — не верь ушам своим»

