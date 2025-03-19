Дворкович: «Отличная борьба, как и ожидалось. Так и должны играть «Спартак» с «Зенитом»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

— Отличная борьба, как и ожидалось, — цитируют «Известия» Дворковича. — Так и должны играть «Спартак» с «Зенитом».

— Верите, что в этом сезоне у «Зенита» могут отобрать чемпионство?

— Дело не в вере. Все ведущие команды играют на победу. Конкуренция огромная: «Краснодар», «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — все они борются. Чемпионат непредсказуемый — это здорово. Для болельщиков это самое лучшее.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.