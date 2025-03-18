Футбол
Судейство

18 марта, 12:20

«Зенит» подал в ЭСК жалобу по четырем эпизодам в матче со «Спартаком»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Олег Рябчук, Луис Энрике и Кристофер Мартинс в матче «Спартак» — «Зенит» (2:1).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» подал в ЭСК РФС жалобу по четырем эпизодам в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Один из эпизодов — победный гол полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на 90-й минуте, который мог быть забит из офсайда. Три других связаны с желтыми карточками, не показанными футболистам красно-белых Наилю Умярову (66-я минута), Срджану Бабичу (78-я) и Олегу Рябчуку (82-я). Для каждого из них эти предупреждения могли бы стать вторыми в матче.

На 90-й минуте встречи полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс забил победный гол в ворота петербургской команды. Арбитры провели проверку и не зафиксировали положения «вне игры».

Победный гол &laquo;Спартака&raquo;. Судья Сергей Ивановне удалил Рябчука и&nbsp;Умярова.Победный гол «Спартака» «Зениту» забит из офсайда? Иванов не удалил Рябчука и Умярова? Как судили матч тура РПЛ

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Красно-белые по дополнительным показателям опережают «Зенит», идущий на третьей строчке.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • с13

    Ладно, оставим эту тему. Мой вопрос был для стёба. Естественно Зенит не будет поднимать темы "против себя". А Спартаку это незачем - победили и ладно, зачем лишний раз "драконить" судей и КДК.

    20.03.2025

  • DZR

    Юридическое рассмотрение эпизодов возможно только через процедуру "жалоба". Требования к жалобе изложены в регламенте. Ты не можешь подавать сам на себя, потому что в таком случае жалоба будет подана ненадлежащим лицом (то есть лицом, права которого не нарушены). Такую жалобу вернут без рассмотрения. Вы так говорите, как будто бы не знаете об этом.

    19.03.2025

  • с13

    Тогда почему Зенит не подал на рассмотрение эпизод с рукой Эраковича? Ведь будет интересно на будущее подробно разобрать и методически оценить подобный эпизод. Вдруг повторится. )))))))))))) Поэтому я и говорю про "позориться". Если хотят действительно рассмотреть все спорные эпизоды ответственного и резонансного матча - то надо бы выступить зачинателем подобных рассмотрений.

    19.03.2025

  • vvi432

    Вот так и играют спартаковцы: Рябчук рукой держит, а Мартинс в спину толкает.

    19.03.2025

  • DZR

    "Не хотел ломать матч, принимать сомнительные решения. Как говорят наши специалисты, можешь не давать карточку – не давай. Можешь не удалять – не удаляй."(с). Помнишь какой матч и кто сказал?

    19.03.2025

  • DZR

    это другое!

    19.03.2025

  • DZR

    Что затеяли? Спартак переиграл Зенит - факт. "Глазами" офсайд был - факт, а с помощью "техники" мы получили халтуру - тоже факт. Департамент ответсвенный за ВАР говорит, что извините, у нас нет других кадров, поэтому на усмотрение арбитра/в пользу атакующей и т.д. Для ВАР момент на самом деле несложный, но нужных камер почему-то нет. Без жалоб не будут разбираться почему их нет, или в каждом матче теперь будет "на усмотрение"? Это первое. Второе. По желтым карточкам. Получить мотивированный разбор моментов - полезная штука. А то будет: одних удаляем потому что нарушение, других не удаляем "что бы не ломать игру" Безбородов(с). Проходили, знаем.

    19.03.2025

  • KGal

    Конечно вы правы в том, что есть ребята способные, но их активно задвигают. К сожалению это не того уровня таланты, а просто добротные которых раньше было навалом. Сейчас же мы дабротных молодых русских парней почему-то считаем суперталантливыми. Скорее всего от того что нет других. Из тех кого вы назвали не родин не дотягивает по этому на их место приглашают второсортных легионеров. Из последних кто мне очень импонировал это Пиняев, но наша футбольная среда к сожалению не способствует его развитию, парень похоже перестал прогресировать. Срочно нужно уезжать, у него в европе должно получится, скорость дриблинг, футбольный интелек, удар с обоих ног.. все при нем

    19.03.2025

  • KGal

    Про это я и говорю что футбол это прежде всего игра с мячом, а у нас в РПЛ этого совсем мало.

    19.03.2025

  • DZR

    То есть когда Зарема с Федуном орут - всё окей или это другое?

    19.03.2025

  • А что Зенит хочет от эпизода на 78 минуте? Фол Бабича даже близко не на желтую, Лусиано зачем-то начал срач после свистка, то есть и зачинщик не Бабич, откровенный толчок обеими руками тоже Лусиано делает. Требовали бы желтую Лусиано-я бы не удивился. Бабичу-то за что желтую требуют? С какой формулировкой?

    19.03.2025

  • FCSM

    Даже незнаю, что больше радует, победа Спартака или беспомощное нытьё зенита.)

    19.03.2025

  • hovawart645

    Всего по четырём?! Великодушные и благородные!))

    19.03.2025

  • НВ

    золотые слова.

    19.03.2025

  • НВ

    нееее, они ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА......

    19.03.2025

  • НВ

    хорошо, но трактовки должны быть одинаковы для всех......а не для бомжей

    19.03.2025

  • НВ

    моро, это ты что ли?

    19.03.2025

  • НВ

    :zany_face::zany_face::zany_face::zany_face:

    19.03.2025

  • НВ

    желание понравиться бомжам мнимой адекватностью-непреавильное решение, г-н Гордон. по букве закона и правил игры может быть, повторюсь может быть Вы правы, НО если бы это же самое случилось не с игроками зенита, а Спартака-то решения судьи были бы (1000% даю) противоположными и нам поставили бы 2 пенальти, так что не надо тут умничать.

    19.03.2025

  • Кондрат Ник

    С таким же успехом плаксы могли пожаловаться в Спортлото ))) Даже если были ошибки в пользу Зенита (хотя у судьи были ошибки в обе стороны), то никто решения судьи уже не отменит. Иначе будет грандиозный скандал, который футбольным чиновникам наверняка не нужен. Понимает ли это обиженный Зенит? Видимо нет, истерика началась, жадность и страх душит. Все правильно кричат болельщики. Зенит-позор российского футбола.

    19.03.2025

  • Сергей А.

    СосиСка тоже сегодня..

    19.03.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Про обезьян вы как-то погорячились. Все люди созданы Богом. Про наших футболистов и кумиров вы правы. Ушла эпоха СССР, в которой могли готовить мастеров. Хотя сейчас тоже появляются интересные молодые дарования. Мне например нравится Кисляк из ЦСКА, Окишор из Динамо, Батраков само собой. Так что еще есть надежда на русских кумиров. Желаю вам успехов в вашем деле! Может быть у вас получится подготовить пару тройку ребят для Зенита, калибра Зырянова и Кержакова.ж

    19.03.2025

  • Garryman

    Если вы из Счетной Палаты, то вы заблудились. Здесь про футбол.

    18.03.2025

  • Александр Солодовников

    Судья в этом матче под таким давлением находился, и странно что в конце матча у него штаны сухие были .... По матчу...., Умярова на 66 надо было удалять.., Бабич на 78 на вторую недотянул, Рябчук на 82 тоже на вторую жёлтую железно наиграл, только судье повезло , что рядом Мартинс затесался было на кого свалить... По поводу второго гола "если в музее напротив чучела слона увидишь надпись муха не верь глазам своим" вне игры там только слепой и ВАР мог не увидеть... вот такое разумэ.... Хотя нет, супер защитнику Эраковичу за его баскетбол надо было пенальти давать, и был бы если не Зенит , а какой нибудь Нижний Новгород или гипотетический "Ростов" разговоров никаких не было им бы точно прилетело....

    18.03.2025

  • Garryman

    Извините, влезу в ваш спор. Мне тоже хотелось бы посмотреть игру Спартака с Зенитом, где борьбы (в прямом смысле слова) было бы поменьше, а футбола - побольше. После игры особенно и вспомнить нечего. Комбинации, остроумные пасы, опасные удары, спасения вратарей.... Кроме гола Энрике красоты и не было. Захваты-задержки, толчки, блокировки... Все голы - после грубых ошибок.... В этом туре в играх Ростова с Краснодаром и Динамо с Локомотивом именно игры было больше, смотреть (мне лично) было интереснее.

    18.03.2025

  • george64

    Ну, молодец..

    18.03.2025

  • Garryman

    И что характерно - судейством недовольны болельщики и Зенита, и Спартака. А по мне - Иванов очень неплохо отсудил и поводов для недовольства я не вижу. Сейчас досматриваю повтор игры - впечатление не изменилось.

    18.03.2025

  • Овен

    Пищущая СВИНЬЯ , это из рекордов Гинесса !)))

    18.03.2025

  • Garryman

    Я начитался комментариев, что судья "тянул" Зенит, вот сейчас смотрю повтор. Не вижу помощи судей. Довольно ровное судейство в этой сложной "плотной" игре.

    18.03.2025

  • avp1960

    Экс-футболист «Зенита» Борис Чухлов, заявил, что он проверил бы игроков «Спартака» на допинг... По мнению Чухлова, футболисты могли принять мельдоний, что и решило исход матча в их пользу.. Прочитал эту мерзость про СПАРТАКА и откровенно сказать обалдел, до какого скотства можно дойти в нелюбви к сопернику. Отсюда и поговорка про позор России.

    18.03.2025

  • Haiaxi

    4-я как раз юбилейная пошла.

    18.03.2025

  • Garryman

    А почему только Зенит - без Газпрома? Тогда уж и Спартак - без Лукойла. Локомотив - без РЖД.....

    18.03.2025

  • george64

    У меня другое впечатление. Спасибо.

    18.03.2025

  • avp1960

    Алексей Миллер негодует: «Если кто-то скажет, что ВАР — объективная объективность — не верь ушам своим».. ВАР безусловно не идеальна, но если кто то скажет, что Алексей Миллер - объективная реальность, то это может быть лишь лгун и невежа ..

    18.03.2025

  • Garryman

    Насчет судейства - зря. Никого Иванов не тянул, тем более - выпрыгивая из штанов. У меня осталось впечатление, что судил достаточно ровно, давая карточки и штрафные более-менее равномерно в обе стороны. Сейчас пересматриваю - то же самое впечатление. Спартак выглядел лучше, в итоге победил. Все справедливо.

    18.03.2025

  • Юрий

    олег, ты пид.р!

    18.03.2025

  • Мы футбольная страна

    И - Перевод пришёл? С - Нет. И - Засчитываем.

    18.03.2025

  • Garryman

    Я согласен. По большому счету, Иванов провел игру неплохо. Ошибки (на мой скромный взгляд) были, но на итог игры они не повлияли. по поводу руки - ну вот такие сейчас трактовки, что поделать. Не Иванов это придумал.

    18.03.2025

  • Garryman

    Кстати, игра лежа головой - наказуема. Это опасная игра. Во всяком случае, раньше за игру низко опущенной головой назначали свободный удар.

    18.03.2025

  • Valery I

    )))

    18.03.2025

  • Osokin L

    Ябеда-корябеда - соленый огурец На полу валяешься, никто тебя не ест (Конфуций)

    18.03.2025

  • GeoMaS

    Профессиональные жалобщики. Станкович после поражения Рубину признал мастерство противника. Семак после поражения признал непрофессионализм судейства.

    18.03.2025

  • george64

    Слушай, действующий судья, я твоего мнения спрашивал? На этот счет у меня свои глаза есть. Причем, по той дичи, что ты несешь в комментариях, понятно, какого качества ты действующий судья.

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Земели поддержали и в хоккее, результат на табло вротенберга. Грязьпром позор спорта

    18.03.2025

  • Valery I

    запретить борщ нахреннн...

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Сегодня ещё позор хоккея.... 4-2

    18.03.2025

  • Сергей А.

    3-е удаление не дали

    18.03.2025

  • Gordon

    Ещё один... Прекрасную игру Иванов провёл!

    18.03.2025

  • Gordon

    Помимо того, что это в принципе смешно, ЭСК эпизоды по жёлтым не рассматривает, в том числе по вторым. Не знать этого позорный Медведев и компания не могут. Но подают. Вопрос - зачем? Риторический)

    18.03.2025

  • Сергей А.

    я за 200-й не слежу, а сколько надо при 3-2?

    18.03.2025

  • lvb

    Ну и?) А толку? Лучше в CAS, там платить за обслуживание нуно)). Ибо дорожка уже протоптана и занести будет несложно. Газпромий оплатит)

    18.03.2025

  • Haiaxi

    Похоже 200-я сегодня и залетит!

    18.03.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Вот так за один матч приличная команда крючкохвостых, воспитанная на нравственных идеалах Промеса, превратилась в позор российского футбола... да.

    18.03.2025

  • Сергей А.

    позор проигрывает пока 3-2. жаль не на матче. напряжно конечно.

    18.03.2025

  • Фобия

    триллион!:cowboy:..и 100 миллиардов!:triumph:

    18.03.2025

  • Haiaxi

    Там рекордная 200 пропущенная шайба назревает. Ждём-с!

    18.03.2025

  • igor1972

    Прочитал комменты. Добавить нечего. Зенит облажался.

    18.03.2025

  • Сергей А.

    истерят ибо грязьпром и 3,14го пи терского знаем

    18.03.2025

  • антон михайловский

    как ж я хочу посмотреть на зенит без газпрома ,а это может очень скоро случится ,ибо убытки у них за прошлый год миллиард .

    18.03.2025

  • Bavz

    Истерят и ноют в комментах только москвичи. Чё ноете-то, вы же "выиграли"? Идите хором пойте:"Мой нежный мальчик ты прости меня за эту дрожь". -))) Это же додуматься до такого надо было. Вот что с людьми одно чемпионство за 25 лет делает. -)))

    18.03.2025

  • Sergey Sparker

    Газ отключим повсей Москве, да и по всей России. Будете знать как бомжей обижать. Бомжи и так Богом обижены, а вы еще наезжаете.

    18.03.2025

  • Сергей А.

    он как-то с кем-то спорил.. ? вообще он. Аршавин вот... корежит от этой скрипки, но адекватен. да и игрок был :thumbsup:

    18.03.2025

  • Сергей А.

    А вот кто тут минусует пусть обоснует. Было огромное недовольство, и самому ФК Челябинск не очень. но синит явно зашквар стал

    18.03.2025

  • Дед Пихто

    Могут заодно в знак протеста снятся с чемпионата.

    18.03.2025

  • Павел Пушган

    1) и 2) Эти эпизоды разобраны досконально, смысл их обсуждать? 3) Тоже очевидно было, что матч он пропустит.

    18.03.2025

  • Пищевик Тушинский

    Мне нравятся оценки Радимова. Он шарит и редко ошибается. Просто иногда бывает резок в критике. По сути прав часто но не по форме

    18.03.2025

  • george64

    Ну так там же Дзюба, играющий за Зенит? Это другое, ясен пень..

    18.03.2025

  • Павел Пушган

    ЭСК отмажет судей во всех эпизодах. Проверено временем))))))

    18.03.2025

  • Osokin L

    Там башку Дзюбы закрасили. А пипл почему схавал? Потому что многие думают, что у Артемия нет головы.

    18.03.2025

  • Evgen k

    эти жалобы ничего не дадут.. проиграли по делу.... готовтесь к следущей игре.. а то и ее просрете..

    18.03.2025

  • Osokin L

    Если ты не умеешь ставить ни тика-таку, ни каттеначо (автобус Слуцкого), то можешь проиграть (Конфуций)

    18.03.2025

  • Osokin L

    Скоро домработнице домработницы Миллера придётся уволить свою домработницу.

    18.03.2025

  • Пищевик Тушинский

    Аршавин и Радимов всегда в адеквате. Это старперы на всю башку больные

    18.03.2025

  • Osokin L

    Если верить теории относительности, то оффсайда не было, пенальти тоже не было, красных карточек не было, а счет 2:1 в пользу Спартака.

    18.03.2025

  • george64

    Вообще-то все это понятно, не слепые. Но почему в этом признается болела Зенита? Неожиданно...

    18.03.2025

  • Пищевик Тушинский

    Пусть хоть куда пишут. Главное мы их по игре обыграли. Это признали все включая Питерских Аршавина, Орлова и Радимова. А что там мямлит испуганный сельдерей специалист по помёту вообще неинтересно

    18.03.2025

  • Сергей А.

    На удивление ветераны зенита в виде Кержа и Аршавина можно сказать адекватны. Сам в шоке.

    18.03.2025

  • Osokin L

    Дак там Зенит будет изничтожен

    18.03.2025

  • GGGARTH

    Марцел.

    18.03.2025

  • Osokin L

    Скачай браузер с блокировщиком рекламы. Мне АдБлок помог. Тоже ненавижу рекламу на мобильной версии сэ

    18.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Неужели самим не позорно?

    18.03.2025

  • Osokin L

    Что характерно, такие люди ставят минусы всей ветке, а им никто не ставит. Прост не обращают на них внимания.

    18.03.2025

  • Пищевик Тушинский

    В Питере ныть. Пусть в Лозанну пишут. Им не привыкать. И ветераны хоккейного СКА писали Путину. Чем футбольные хуже. Такие же дегенераты

    18.03.2025

  • ровнов

    Дошел Топтыгин до точки.

    18.03.2025

  • Алексей Сыромолотов

    прокурор добавит

    18.03.2025

  • Пищевик Тушинский

    Чухлов уже предложил проверить на допинг.

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Несколько лет назад в Челябинске был зенит. Но даже у нас поняли зашквар и переименовались.

    18.03.2025

  • Valery I

    час ИКС, все ближе и ближе...

    18.03.2025

  • Valery I

    Пупырь, то он теперь на измене полной...

    18.03.2025

  • winvem

    Цель - надавить на судей обслуживающих матчи Зенита в ближайших турах.

    18.03.2025

  • Valery I

    ну как бы час ИКС все ближе и ближе для Зенита сколько там осталось? три, четыре года???

    18.03.2025

  • ровнов

    Только Зенит значит, точнее не Зенит, а Медведев.

    18.03.2025

  • winvem

    Жалкое зрелище

    18.03.2025

  • KGal

    Хорошего вам вечера, побежал на занятия ! Жму руку, приятно было вступить в диалог с адекватным человеком.

    18.03.2025

  • Звезда Химок

    Верное решение.

    18.03.2025

  • игорь григоров

    У меня только один вопрос, читаю комментарии и в основном везде поддерживают высказывания многие (палец вверх), а против всё время один. Это Медведев или Семак?

    18.03.2025

  • KGal

    Но согласитесь при 0:0 качество футбола небо и земля с нашим. Да я требую от ребят рисковать идти в обыгрышь, брать на себя отвественность бить по воротам при первой возможности. Для меня не так важен результат, а важен процесс. За это конечно часто получаю от руководства, но как то выживаю пока не гонят. Вообще если хотябы мальчика 2-3 из команды уходят на верх в вышку а команда не на первых местах в своей лиги значит тренер делает все правильно. Но к сажалению большинство требует результат что родители что руководители школы

    18.03.2025

  • fan_89

    Если у меня просветление наступает хоть иногда, то, например, у тебя оно не наступает никогда. Хамство, оскорбления, ложь. Вот, то, чем ты запомнился. Ты, видимо, очень закомплексованный человек, поэтому пытаешься через оскорбления в интернете свою самооценку повысить. И таких, как ты, тут полно. Научись вести себя нормально. Не хами, не оскорбляй команды, не неси явную ахинею, и будет тебе счастье. P.S. Знаю, что ответишь оскорблением и хамством. Ты предсказуем. Удиви меня)

    18.03.2025

  • KGal

    По всей стране если честно. У отца спросите. У меня по 16 году сейчас только один мальчик октяборьский остальные все начало года и я е могу взять ребят которые сейчас слабее их, количество мест ограничено

    18.03.2025

  • Прораб.

    Зачем?

    18.03.2025

  • Abellardo

    Расскажите это Ливерпулю и Манчестеру которые играют 0-0, потому что давлеет результат и получается не футбол, а шахматы. У Вас для тренера слишком идеалистичный или, что хуже, инфантильный взгляд.

    18.03.2025

  • Abellardo

    Это где так?))) У меня отец детский тренер, что-то я такого не вижу.

    18.03.2025

  • 555 555

    Только питерские могут настроить против себя всех болельшиков страны.

    18.03.2025

  • KGal

    По отношению к болельшику подло выходить на игру только бороться. Футбол все таки это прежде всего игра с мячом и если её нет то о какой там борьбе за чемпионстов может идти речь. Не так важно кто там буде чемпионом в перенстве второсортных легов не показывающих игру в соотвествии с их окладом.

    18.03.2025

  • KGal

    Все в совокупности, играют в этих академиях только дети тех родителей которые могут себе это позволить. Тренер прямо заинтересован в сиюминутном результате. Ребята родившееся во второй половине года практически не имеют шансов пробится в сильную команду (не верите проверьте сотавы любой команды ЮФЛ и увилете что там сплошь январские да февральские). есть страны в которых год делять на пополам и так правильно либо же допускают чтобы сентябрьский ребенок играл на год младше. На тренировке тренер работает только над физухой, развитие техники нет начиная с 12 лет (везде говорят что уже должны все уметь). Вообщем если честно вся система включая методики дают нам то что имеем

    18.03.2025

  • Ivan Ivanov

    "Газпром"завершил 2024г.с убытком в 1трл.(триллион!)руб.Скорой #ляксейборисыч будет выпнут(хорошо если не посажен)и"зенит"окунется в свою привычную среду-нанадцатые места и иногда пердиффф.И это прекрасно.:thumbsup:

    18.03.2025

  • Abellardo

    Для кого они кумиры? Спартак я с детства не люблю, Зенит таким поведением как сегодня ни капли симпатии не вызывает, но мы говорим о конкретном матче где Спартак хотел выиграть, а Зенит обо@рался ещё до игры, и эфемерное "раньше было лучше", в данном контексте меня не волнует. Локо и Динамо показали очень неплохой футбол, а от этой игры я качества и не ожидал - понятно было что будет рубка, и преднамеренно гасить градус борьбы - это подлость по отношению к болельщикам.

    18.03.2025

  • KGal

    Я очень рад что ваш сынуля следит за чемпионатом РПЛ и есть кумиры там. Так и должно быть. хотелось бы конечно что бы у него кумиры были не Антошки и ему подобные обезьяны а ребята с нашего двора Титов,Тихонов,Цымбаларь, Мосовой, Сычев, Аршавин, Кержаков. Я сам вырос на спартаке 90-х, у меня не было кумира Робсон, а нравился Тихонов.. Хотелось бы что у детей было что-то подобное. Я говорю вам как у меня в команде, я общаюсь с парнями, много на сборах обсуждали футбол. И не поверите, из 20 примерно 15 не смотрять РПЛ вообще, но смотрят европейские лиги и кумиры у них от туда.Они носят футболки с заморскими фамилиями практически все,а раньше было по другому примерно 50 на 50.

    18.03.2025

  • Skodovod 56

    на дельфинчика своего тоже напишите жалобу: мол ныряет, теряет важные мячи и не бежит обратно его возвращать. Дайте стране ещё повод поржать на позорниками!!!

    18.03.2025

  • fan_89

    В инете много чего пишут, но, якобы, игру смотрел Миллер, и был явно недоволен. Вот, Медведев и нашёл крайнего в лице судьи. Также, напомню, что произошло в 2017-ом. Тогда стал чемпионом Спартак. А для Миллера, как пишут в инете, это было чуть ли не личным оскорблением. Тогда почти всё руководство Зенита своих постов лишилось. Медведев просто боится за своё место, поэтому и ведёт себя, как уж на сковородке.

    18.03.2025

  • KGal

    Очень важно в начале игры сбить этот градус и обозначить что можно а что нет. Я же говорю как раз про первый эпизод. В том что была мужская борьба вы правы, а футбола я не увидел. Но видимо вас такое устраивает, меня не очень. Я пока плачу за эту подписку на матч премьер, но с каждым днем все больше задумываюсь стоит ли оно того. Но это конечно мои трудности. Никогда не поверю в то что вы увидели вам нравится. Футбол Романцева, футбол Газаева, футбол Спалети, там было на что посмотреть.. а сейчас ???16 легионеров на поле низкого качества которые не нужны топ лигам по причине низкой квалификации, а у нас они лидеры. Ни один из них не заиграл бы ни в одной топ лиге даже в средней команде. А у нас они кумиры для вас, при этом полное отсутвие наших ребят на ведущих ролях в чемпионате а все из-за системы подготовки.

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Всегда на первом месте личка.

    18.03.2025

  • Abellardo

    Улыбайся и пиши.

    18.03.2025

  • Skodovod 56

    Позор бомжам!!! зенит ПОЗОРИЩЕ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА!!! Проиграть достойно не могут, сразу ныть начинают! Сборище лицемеров, трусов и бездарей!!! зенит ПОЗОРИЩЕ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА!!! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! ОЛЕ СПАРТАК!!!

    18.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Красно-белые по дополнительным показателям опережают «Зенит», идущий на третьей строчке. В данном случае, это же личные встречи? Спартак играл лучше и заслуженно победил)) Хотя частенько игравший лучше не выигрывает и даже проигрывает. Днем ранее Динамо упустило много моментов и получили нелогичный гол)))

    18.03.2025

  • Abellardo

    Можно болеть и быть объективным, но...

    18.03.2025

  • Abellardo

    Интересная версия.

    18.03.2025

  • Abellardo

    Система подготовки или блат, когда играют не сильнейшие, а те у кого родители богаче? Или то что при развитии юных футболистов во главу угла ставят результат?

    18.03.2025

  • Аглицкий юмор

    Да неужели? А можно получить соответствующую выдержку из правил? Или вы это сами только что придумали ?

    18.03.2025

  • 23 быка

    Медведев , мы типа не виноваты с Семаком , что не стали чемпионами на 100 летие... Это всё судьи , судьи , будь они не ладны !

    18.03.2025

  • Fragile

    Потому что игра в штрафной защитника и игра любого полевого игрока в другой части поля наказывается по-разному. Таковы современные правила. И не первый год. Что вас так удивляет?

    18.03.2025

  • Abellardo

    Не было никакой бойни, была нормальная мужская борьба. А испортить игру, начав налево и направо раздавать карточки с самого начала, очень легко. Если Вы такой специалист, то почему не вспоминаете про Угальде, который действительно, в отличии от Умярова был претендентом на карточки?

    18.03.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я раньше любил смотреть матчи с европейскими командами. Любимой командой был манчестер юнайтед с Гигсом, Скоулзом, Бэкхемом и другими звездами. После начала войны поймал себя на мысли, что европейский футбол стал лично для меня не интересен, а после недавнего евро ещё и противен. Поэтому их футбол перестал смотреть - что-то оборвалось внутри. Олимпиада и её церемония открытия подтвердила для меня сделанный выбор. Так что имеем в России то, что есть. Моему сынишке, например, очень нравился, как играл Промес, а сейчас нравится, как играет Мартинс. Так что мальчишки тянутся к звездам даже в наше время.

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Газпрома же давно нет. Много лет только грязьпром

    18.03.2025

  • KGal

    Тоже самое что и Спартак:person_facepalming: Игра была равна играло два ... Причем наших ребят с обоих сторон по минимуму. Уровень легов просто дно. Очень жаль что наши ребята сейчас вот такие что даже эти попусы их обьективно вильнее. В этом виновата система подготовки

    18.03.2025

  • Abellardo

    У судей работа не пыльная?! Я не верю что Вы тренер - или, как вариант, тренер который сам никогда не играл.

    18.03.2025

  • SpartakSirius

    Судейский состав не оправдал высокого доверия оказанного Газпромом . Иванова дисквалифицируют на полгода

    18.03.2025

  • fan_89

    Медведев хочет перед Миллером оправдаться, что это не Зенит плохо играл, а что Зенит засудили.

    18.03.2025

  • fell62

    Плак, плак, плак ...плачет Веган в автомате , ..вся в слезах и губной помаде ,перепачканное лицо)))

    18.03.2025

  • KGal

    Вам нравится смотреть на это убогое зрелище в котором нет наших ребят, смотрите. Никаого отношения к структуром Газпрома у меня нет, скорее наоборот у меня эти структуры регулярно отжимают талантливых ребят.Кстати говоря ваш Лукойл занимается тем же самым. Академии это бич детского футбола. Вы далекий от этого человек из ваших ответов это видно. Уровень футбола соотвествует уровню вашего боления и анализа того что вы видетея

    18.03.2025

  • Abellardo

    :rofl: А что показал Зенит в игре со Спартаком?

    18.03.2025

  • Abellardo

    Очень тяжёлая для судейства игра и Иванов справился, хотя я думал что серьезно накосячит. Спартак вышел на игру как ужаленный и вставлять начал с самого начала, но Иванов не стал сразу карточками размахивать. Много моментов было спорных, но на то они и спорные что трактовать можно по разному, и понятно что каждый болела трактует в пользу своей команды, за редким исключением (к сожалению). Главное что Спартак играл лучше, а Зенит не играл совсем, и даже уступая в счёте не оказывал давления и трусливо (три-четыре игрока) шел в прессинг, поэтому крайне удивительна подача жалобы в ЭСК - это просто подло.

    18.03.2025

  • KGal

    От части вы правы. Если быть обьективным наши топы в любой из ведущих лиг борошись бы за выживание. У нас вообще футбол бей беги смотреть не на что, мои ребятишки кстати говоря в большинс ве своем сейчас его и не смотрят, а раньше лет 10 назад смотрели и кумиры у них были из нашего чемпионат в этом и проблема что одна серая масса. Установки можно разные жавать но посмотрите лигу чемпионов там куда как все отвечтвенней а смелых решений индивидуально от игроков в любом матче куча.

    18.03.2025

  • Mark deFossen

    Всю игру Иванов не замечал фолы игроков Зенита. Станкович несколько раз ему показывал, ведь по сути некоторым зенитовцам ЖК можно было показать еще в самом начале игры. Грубость на поле- вот то, чего добился своим бездействием Иванов, скорее всего установка была именно такая. Иначе техничных игроков Спартака просто было бы не остановить. Только когда красно-белые начали в ответ играть также жестко, судья вдруг проснулся и посадил тут же двух защитников Спартака на ЖК. Интересно, что первую ЖК игрокам Зенита судья показал лишь во 2 тайме игры. Показал ее не кому то из игроков защиты или опорнику из Колумбии, а показал... нападающему. Смех, да и только. Да если бы у Иванова был хоть малейший шанс отменить голы Спартака, он с радостью бы это сделал. Но питерские неадекваты этого понять не могут.:hugging:

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Скоро позор хоккея играет. Надо трактористов поддержать. Надеюсь вротенберг болоту будет

    18.03.2025

  • fan_89

    Если на одной линии, то это не офсайд

    18.03.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Свинтак не ноет, нет.))

    18.03.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Понимаю о чем вы хотите сказать. Могу привести аналогию с матчами итальянских команд, или финал далекого Евро Греция Португалия. У Спартака и Зенита была установка - не пропустить, особенно в начале матча. Обе команды показали прежде всего концентрацию в защите и в отборе. Для обеих команд это был важный матч, который нельзя было проиграть. Это сказалось на качестве футбола. Не думаю, что все матчи ла лиги прямо захватывают зрителей. Там борьбы и стыков тоже хватает. Ну и факт: сколько стоят команды ла лиги и наши команды (трансферная стоимость игроков)?

    18.03.2025

  • KGal

    Очень однобоко все от вас. Красных можно было кидать много причем в обе стороны, а виноват в этой бойне главный судья матча. Накажи он Умярова в начале матча желтой а через две минуты второй( которой бы и не было бы если бы первую показал своевременно) всего остального не было бы.

    18.03.2025

  • инок

    Если бы Мартинс был бы в оффсайде или хотя бы на линии, то гол бы точно бы не засчитали. Значит всё чисто было!

    18.03.2025

  • Павел Леонидович

    только это и могут, позорники)

    18.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Даже сами судьи ссылаются на пункты правил ПОСЛЕ принятия решения, которое вызывает всеобщий резонанс. Раньше никто никаких правил не публикует и не растолковывает. Изменения в Правилах (если в самом деле и были) почему-то всегда знают только судьи, и всегда оказывается что они на пользу привелегированным клубам, и никогда - аутсайдерам. Если этот невыгодно - то об этих изменениях принято просто умалчивать.

    18.03.2025

  • bep77

    "Чей клуб ни разу не подавал жалоб в ЭСК, пусть первый бросит в меня камень!" (реминисценция слов О.Бендера из "12 стульев") Вы чё, народ? Сдyрели? Один из клубов РПЛ подал протест в ЭСК. Остался недоволен судейством. И? Или не просто клуб? А великий и избранный, которому всё человеческое чуждо? Вы это признаёте? Тогда последуйте призыву Л.А.Федуна и снимайтесь с чемпионата.

    18.03.2025

  • KGal

    Зрелищным и эмоциональным для болельшиков, но когда вечером после такого смотришь ла лигу понимаешь что первую игру смотрел зря. Зенит играл трусливо согласен с вами, но главный итог для меня по этой игре что уровень футбола не соответсвует названиям команд. Зрелишности и эмоций боьше в детском футболе, его интересно смотреть. Команды мастеров должны показывать свое мастерство на поле, быть примером для мальчишек, а тут то на что смотреть.. Нет интересныхсмелых решений, хороших открываний, не стандартных дествие, дриблинг, финты... только бей беги и борьба

    18.03.2025

  • Бен Ричардс

    Я понял что т.н."Зениту" надо для чемпионства - лигочемпионский бюджет, сборная бразилов за любые деньги и главное - чтобы судьи давали грубить напропалую, не наказывали пенальти за баскетбольную обработку мяча и удары по ногам. И при этом обязательно не забывали удалять парочку соперников.

    18.03.2025

  • Aprel

    Это официальные данные! Зная чекистов-лжецов, там все полтора триллиона убытков...:sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    18.03.2025

  • Spo Sinegorsky

    Вой и нытьё над болотами продолжаются третьи сутки.

    18.03.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Понимаете в чем нюанс: видим, что качество футбола плохое, при этом сами на это повлиять не можем. Даже те, кто обязан на это влиять, сами не могут это сделать. По моему мнению, с учетом весны в футболе, матч получился зрелищным и богатым на эмоции. Что касается нарушений, то если я не ошибаюсь, то по статистике 19 на 18 нарушений. Пенальти было два: на Бонгонде и Мартинсе. Вне игры - спорно. Карточек желтых и красных можно было давать тем и тем. Зенит играл трусливо и за это поплатился. А могли бы играть агрессивно и смело, и вот тогда вопрос, кто бы ещё победил. Результат закономерен.

    18.03.2025

  • Заполярье

    1 триллион рублей убытков в Газпромии, это какое-то вредительство! А ведь это, госкомпания! И сколько таких 000, по всей России? И рулят там, исключительно друзья и друзья друзей...Просто прекрасно!

    18.03.2025

  • KGal

    Уважаемый, в том эпизоде безусловно было нарушение которое должно было соответсвующи наказано. Я не за одну из сторон. Я лишь назвал несколько эпизодов где были явные ошибки. Предполагаю вы далекий от футола человек по этому ваша слепая вера в одну сторону возможно может вас оправдать. Вы очень злой человек, ваша агрессия не оправдана, учитесь контролировать себя.

    18.03.2025

  • KGal

    Так это от низкой квалификации, они не специально. Люди просто нигде толком не учились. Сейчас очень мало судей которые развиваются, учатся. Зароботок хороший, работа не пыльная, почему нет

    18.03.2025

  • Loel1

    Вот гол Зенита в нашем же чемпионате и его трактовка.Какие же они там гнилые. https://www.sports.ru/football/blogs/2832748.html

    18.03.2025

  • Сергей А.

    надеюсь при любом столкновении и падении никогда не будут фиксировать фол на твоих воспитанниках. Но всегда соперники будут подниматься опираясь на эти самые лица твоих воспитанников, как на Бонгонде. Тогда ты, мразь, будешь рассуждать

    18.03.2025

  • KGal

    Да двух ребят забрал СШОР Зенит в прошлом году, они были там просто лучшими на тот момент. Сейчас одного отчисляют а второго переводят во второй состав по тому что родители бедные и не готовы каждые выходные ездить на комеоческие турниры. У них всегт 2 тренировки в неделю это катастрофа какая-то. есть хорошие ребята и умоих знакомых но им путь наверх закрыт. Детский футбол это сплошная комерция

    18.03.2025

  • Фобия

    Один триллион убытков у Газпромия! 1 000 000 000 000 ????? 25 лет, кругом одни эффективные менеджеры...Молодец вождь! Слава чекистам-миллиардерам! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    18.03.2025

  • fullerist

    К сожалению, нормальный ты только в собственных глазах. Одна фраза про "я бы его съел" чего стоит. А полная неадекватность оценки что матча, что действий тех или иных игроков... Бывшие футболисты, т.н. эксперты, даже ваш суперспец Орлов признал, что СМ был намного сильнее, а ты - "играли два г...". Высокие требования, однако. А это: "Обыграть один в один никто не может, поэтому (слитно) и сидят в этом РПЛ". Интересно, ты в детские тренеры попал, потому что всех обыгрывал один в один, а тебя за это наказали? Впрочем, коли делать тебе нечего, пиши глупости и дальше. Вести дискуссию с сильно предвзятым и, судя по тексту, обиженным на мир человеком - только время тратить впустую.

    18.03.2025

  • sargon

    все в цвет :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    18.03.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У вас есть талантливые ребятишки, которых вы тренеруете? Хочется узнать: куда они поступают после вашей школы?

    18.03.2025

  • sargon

    Я удивляюсь.. у судей фишка такая... они любят бойню на поле устраивать... и за их решений это происходит очень часто

    18.03.2025

  • Сергей А.

    почему недавно? Давно не великий.

    18.03.2025

  • sargon

    марку надо держать... когда столько раз становишься чемпионом... являешься самым богатым клубом.. держи марку

    18.03.2025

  • KGal

    Я за обьективность. А обьективность в том что уровень судейства соответсвует уровню команд. Если взять конкретную игру то он оказался даже ниже чем игра команд по этому столько и притензий. по своему опыту недавно на одном турнире разнимал детей и родителей во время игры, а виноват был в этом судья своим качеством судейства.. Тут такая же история. Вобще РПЛ превратился в то еще зрелище, как только появится еврокубки все наконец-то это поймут. Детский футбол сплошная комерция, детей покупают и продают в эти так называемые академии от которых выхлоп 0. Качество легионеров просто ужас, раньше был Вагнер Лав, Видич, Промес, Халк, Вицель, Дани а сейчас кто ... Нужно правде в глаза смотреть уровень чемпионата скотился ниже плинтуса. Были 5-7 в европе по качеству игры, сейчас в 15 не уверен что входим.

    18.03.2025

  • légionnaire

    почти как ЗППП

    18.03.2025

  • Аглицкий юмор

    Зенит, с этой своей жалобой, выглядит очень жалко, прямо стыдно даже за недавно еще великий клуб

    18.03.2025

  • sargon

    не совсем... по новым правилам 10 из 10 если эта рука в атаке... а в защите теперь такой брак допускается

    18.03.2025

  • Аглицкий юмор

    да, так было раньше, но теперь мы помним 8 побед подряд осенью, осечка с Рубином должна стать последней

    18.03.2025

  • légionnaire

    если только в лигу сексуальных реформ))

    18.03.2025

  • Александр Орлов

    Бедные бедные газпромовцы омжи... как же их обидели

    18.03.2025

  • Сергей А.

    согласен

    18.03.2025

  • sargon

    Спасибо за подсказку... что бы я без вас делал ))

    18.03.2025

  • Сергей А.

    была статья, иди туда. Но быки не выиграли. Ростов чисто забил.

    18.03.2025

  • sargon

    Да вот нет такой уверености... Спартак может хлопнуть Зенит а потом проиграть середняку... еще много игр в которых надо доказывать свои амбиции

    18.03.2025

  • Аглицкий юмор

    все же понимают, что чемпионом будет Спартак, или на худой конец Зенит

    18.03.2025

  • sargon

    А еще я надеюсь выйдет статья о лидерстве Краснодара и как они без Сперцяна единоличные лидеры... хватит уже хайповать на матче Спартак - Зенит... победил сильнейший

    18.03.2025

  • Сбитый Л

    Вот теперь скажите по «лайкам» и «дезлайкам», какой клуб самый популярный в России)))

    18.03.2025

  • KGal

    Это ваша субьективная оценка. игра была равна играло два ... Не увидел примущества ни у одной из команд, а еще не увидел футола в совремееном понимании. скорость плохие, брака много, обостряющих действий вообще минимум.Обыграть один в один. кто не может, по этому и сидят в этом РПЛ.

    18.03.2025

  • Бен Ричардс

    Можно было и короче, словами из песни Галича: "Оказался наш Отец не отцом, а сукою...".

    18.03.2025

  • Аглицкий юмор

    Все очень просто.Офсайд, конечно же был. Без вопросов. Но гол отменить было нельзя. Потому что ДО ЭТОГО Зениту ПРОСТИЛИ целых ДВА пенальти. Ну что вы все как маленькие

    18.03.2025

  • from Moscow

    Опять девочки жаловаться побежали. Питерские, зачем вам это? Проигран матч по делу, даже ваши (вменяемые) признали..

    18.03.2025

  • sargon

    Где желтая карточка Барриусу за срыв контратаки? РУКАМИ завалил спартаковца? где пенальти на Бонгонде... зенитовец не попал по мячу и снес игрока... где последовательность судьи... дает жк Бабичу за срыв атаки и задержку игрока и при этом позволяет весь матч зенитовцам руками толкать и отпихивать спартаковец

    18.03.2025

  • Сергей А.

    на волейбол тоже надо, на прямую красную когда голубое чмо вставало оперевщись на лицо бонгонды тоже.

    18.03.2025

  • fullerist

    Ну, тренер ты так себе, что свои постом и доказываешь. Пишешь про объективность, а откровенно топишь за Зенит. Весь матч голубые били по ногам атаковавших весь матч красно-белых. Посчитай тогда уж все нарушения (не тоолько то, что свистел иванов). Так что лучше поменяй профессию, не порти детей. Они и без тебя необъективностью пышут. Но им пока можно, а вот тренеру нельзя. Если, конечно, он хочет быть реальным тренером

    18.03.2025

  • VD44

    Настоящие чемпионы не жалуются, а решают все на поле, а после такого судейства Иванова еще и жалобу в ЭСК накатать.., да-а-а, жалкое зрелище.

    18.03.2025

  • KGal

    То что вы без аргументов позволяете себе оскорблять незнакомого человека характерезует вас

    18.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Чем недовольны питерцы? Конечно, эпизодом на 82-й минуте, когда Мартинс и Рябчук с двух сторон сдавили Луиса Энрике. Желтую за этот эпизод получил Кристофер, а если бы Иванов дал ее защитнику красно-белых, то Олега Рябчука удалили бы за вторую желтую карточку. Но Лапочкин считает, что все было в рамках правил. — Они одновременно фолят с Мартинсом. В таком случае судья часто показывает желтую тому, у кого ее еще не было. Поэтому Иванов предъявил ее Мартинсу. Так, наверное, поступил бы любой, — заявил экс-арбитр ФИФА.

    18.03.2025

  • fcsm_che

    Это запрещено по УК.

    18.03.2025

  • sargon

    Я понимаю Спартак выше этого нытья... но можно было подать жалобу на не назначеные два пенальти в ворота Зенита... первый на Бонгонде... второй на Мартинсе.

    18.03.2025

  • KGal

    ошибки нет, если бы на моих парнях так нарушали я бы этого судьишку просто сьел

    18.03.2025

  • KGal

    Вообще качество футбола очень низкое, особенно в исполнении Спартака, одна борьба да стандарты, никакой мысли. Зенит без Венедела это уровень спартака если честно, тоже бей беги.

    18.03.2025

  • fcsm_che

    Во втором предложении закралась ошибка: не Умаров, а Эракович. Остальное субъективное видение.

    18.03.2025

  • KGal

    Я сам тренер в детской спортивной школе и я за объективность. В первом тайме не показаны две желтые карточки Умарову, про них почему-то молчат все. Там простые эпизоды и однозначные. Пенальти на Мартинсе должен быть. Пенальти Эракович по современным трактовкам нет. Офсайд 1000% увидел еще до этих линий во время игры, чисто на понимании игры это очень спорное решение атакующий игрок немного опахало с передачей и колено которым правилами не запрещено играть было очевидно впереди. Вторая желтая в конце игры тоже очевидная ошибка судьи, он ошибся в моменте кто первый нарушил, а нарушил игрок у которого карточка уже была. Никого не хочу обидеть, а говорю как есть

    18.03.2025

  • rw64

    Да, обратил внимание на этот момент. И на то, что у нас в первом тайме полкоманды на карточки посадили тоже.

    18.03.2025

  • bep77

    Да, стараюсь срача избегать. Диалога про футбол сильно не хватает! Здесь триггером сработали вы с Иноком. Да и Амигос зачем-то влез с хоккейными аналогиями. Про Юпитера согласен. Если бы это была универсальная поговорка, я бы её просто привёл, и всё. Ну-у-у, она, поговорка, так же "мудра", как и "народ, который видит всё". Не терплю травли в любом её проявлении...

    18.03.2025

  • Бен Ричардс

    После такой слезоточивой жалобы на назаченного ими же судью больше подходит "засуженный".

    18.03.2025

  • Автогол

    В Питере ныть.

    18.03.2025

  • george64

    Ты хотел сказать "заслуженным" ?)

    18.03.2025

  • Dim711

    Разговоры в пользу бедных!

    18.03.2025

  • Саша

    Футбол - это не балет в балетках и пуантах щеголять. Здесь за чемпионство борятся. И эта борьба допустима в рамках духа игры. Если за каждый фол карточки давать, то матч будет сорван, когда на поле окажется меньше допустимого количества игроков на поле. Кому интересны технические победы? Неудачникам, которые ничего не могут показать в игре.

    18.03.2025

  • $амагонщиК

    Плач в башне саурона в лахто-центе:joy:

    18.03.2025

  • rw64

    Вот проиграли мы Казани. Я просто не заходил в комментарии, понимая, что настроение себе там явно не улучшу. Чего питерские болельщики и руководство так активно машут руками после драки?

    18.03.2025

  • _моро

    почему нельзя не соглашаться с голом, забитым из вне игры?

    18.03.2025

  • Автогол

    То что три пенальти должно было быть назначено в ворота бомжей они не подали? Или они хотят чтобы судьи только удаляли игроков соперника? Как с Факелом в середине поля за фол типа последней надежды

    18.03.2025

  • Evgen

    да да, и ветераны СКА то же пусть напишут письмишко....

    18.03.2025

  • rw64

    Возможно, и побежали бы из-за решающего гола - здесь спорить не буду. Но требовать удалить полкоманды соперника в совершенно не грубом матче - это, по-Вашему нормально?

    18.03.2025

  • NF

    Да ладно). Только "Спартак" засудили, значит. И это, естественно, заявляет болельщик "Спартака", потому я, не болеющий за оба клуба, должен быть уверен в беспристрастности сего болельщика?)...

    18.03.2025

  • george64

    Я компот люблю!

    18.03.2025

  • Evgen

    Опять вой на болотах, да успокойтесь уже.

    18.03.2025

  • Haiaxi

    :rofl::rofl::rofl: Так и было

    18.03.2025

  • Бен Ричардс

    Наконец-то бразгаз начисто переныл "Спартак" на радость своим болелам. Предлагаю за это дать т.н. "Зениту" 20 премиальных очков и досрочно наначить засуженным супер-пупер-мега-админресурс-чемпионом в честь самовозпровозглашенного им своего столетия. Пусть хотя бы празднуют, если выиграть не могут даже со своими спецсудьями. А остальные будут без них разыгрывать звание простого чемпиона РПЛ.

    18.03.2025

  • Сергей А.

    перечитай, даун, мои слова. И научись размышлять над прочитанным. Всю игру только спам засуживали.

    18.03.2025

  • Фобия

    Послушаешь Медведя - кругом одни враги, а вождя - Западные партнёры! :relaxed:?

    18.03.2025

  • NF

    Т.е. контраргументов в ответ нет, есть только нытье болельщика. Ожидаемо. Лишь подтвердили мою правоту...

    18.03.2025

  • Сергей А.

    ты научись читать и думать

    18.03.2025

  • NF

    А я что написал? "В обе стороны". Болельщики разучились комментарии читать?..

    18.03.2025

  • rw64

    Вот отвечу, ибо кажетесь вполне адекватным болельщиком. По руке Эраковича всё сказал Николаев: по сути пенальти, по сегодняшним правилам - нет. Принято. Пенальти на Мартинсе в первом тайме по мне скорее был, но...проехали - будем считать 50/50. Карточка Рябчуку...Обычная коробочка. Не двоим же давать. Перевесил толчок руками Мартинса и то, что Иванов максимально хотел закончить матч без скандала. Второй гол - тоже 50/50. Лично меня не убедил ни один стоп-кадр. Ни в ту сторону, ни в эту. Тоже 50/50, только в этом случае повезло нам. Показал бы офсайд, наши бы психовали. Но где ваш Медведев ТРИ удаления у нас нашёл? Позориться-то зачем.

    18.03.2025

  • 36

    Из-за победы Спартака,бюджет на лето будет с большим дефицитом

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Если невозможно - в пользу атаки уже много лет. Не в обе сторону. Не забыл про 3!!! пеналя? Про то что голубому не дали прямую красную на бонгонде, когда он вставал опираясь на его лицо? явная провокация, но даже фол не зафиксировали

    18.03.2025

  • oleg ves

    Блатные говорят, что свиньи в Спартаке, А чем вы объясните свинство на Неве?

    18.03.2025

  • george64

    По судейству мнение понятно. Про гнев не согласен. Далеко не всегда тот, кто гневается, не прав. Пример твой неудачный. Мои желания растолковал совершенно неверно. Мне не нужно, чтобы ты кого-то критиковал из своих, мне это абсолютно безразлично. Достаточно того, что я наблюдаю сам и делаю свои выводы. Тебя вообще редко на ветках наблюдаю, поэтому и постов многочисленных не вижу. Но если бы наткнулся на твое осуждение дебилов, наверное, запомнил бы. Ведь это редкость. И да, мне по фигу кто за какую команду болеет, не делю болельщиков по цветам, поэтому "моих" тут нет. Скорее, по нормальности.

    18.03.2025

  • с13

    Он уже не Мильярд. Он Пончик-Триллиончик (убытку). Причём официально обнародовано.

    18.03.2025

  • Заполярье

    Газпром - народу России, триллион убытков - чекистам-миллиардерам! Довели страну за 25 лет, демоны...Сейчас опять, начнут визжать, что виноваты Горби, Ельцин, магнитные бури? Вы бл...щи, уже 25 лет у власти, сволочи...Только личное хайло всё это время набивали, паразиты! И никакой ответственности, мр...и! Гойда!

    18.03.2025

  • Диникин

    А офсайд, который мог видеть только боковой...ибо все камеры так и не дали понять, был оф или не был....это не бабские разговоры? Это типо аргумент и более того факт! Так?))) Или даже не аргумент, а целенаправленная акция, за отмену железнейшего пропуска Вендела, матче это наверное мужкие разговоры!)))

    18.03.2025

  • Алексей Сыромолотов

    оставьте придурков в покое им и так" усерно"до не могу.

    18.03.2025

  • NF

    Напоминаю болельщикам команд, которые, как обычно, самые правые, а оппоненты - нет: судьи ошибались в ОБЕ стороны, хоть решающая результативное судейское действие было в пользу "Спартака", и оно не бесспорно. Просмотрев разные видео, сам до сих пор не убежден, что офсайда точно не было. Тут другой вопрос возникает: если бы ход матча и результат были точно наоборот, условный "Спартак" не побежал бы в КДК? Чего же болельщики клуба удивляются, что побежали зенитовцы? Лишний раз убеждаюсь, что за клубы болеть не стоит, чтобы подобное обоюдное малодушие болельщиков не касалось...

    18.03.2025

  • Диникин

    А еще руководство Спартака признало, что Мартинс в офсайде не был. Ты если пользуешься аргументами из стана соперников, бери уж все аргументы вкупе)))

    18.03.2025

  • bep77

    Тебя - постольку поскольку. Вообще-то я написал пост о всей этой вакханалии. Просто ты единственный, кто ответил. Без "бомжиков". Да и репутация имеется чела, с которым можно говорить.

    18.03.2025

  • Фобия

    Серьёзные люди в Зенитии, при нынешней власти! Одни ждут решения от (хрен знает кого...), другие от президента США! И те и эти, терпилы одним словом и чушпаны! Вот зачем они нам, россиянам? 25 лет у власти, а кругом один бардак, казнокрадство, чушь, муть и компот! Просто прекрасно!

    18.03.2025

  • vlad2020

    Многие тут из комментаторов не знают Правила, что считается игра рукой, а что нет. Вот и пишут всякую фигню. Совет - почитайте их для начала. Насчет желтой карточки Рябчука, которую дали не ему, а Мартинсу, это ошибка судьи, который не разобрался в моменте. На видеоповторе было видно, что именно Рябчук был основным нарушителем. Тут или судья не увидел это, или решил не показывать Рябчуку, чтобы не удалять его. Это же потом столько хейта будет. Иначе говоря - испугался. Его итак уже до начала игры сектанты буллинговали

    18.03.2025

  • bep77

    Повторю, я вчера высказался об этом матче. В т.ч. такими словами: "По судейству вопросов нет". Законы, в т.ч. социальные (статистические), работают везде независимо от субъективного мнения одного/нескольких человек. То, о чём я говорю, описано старым изречением: "Юпитер, ты гневаешься. Значит, ты не прав". PS Я понял, ты хочешь, чтобы я высказался подобным образом в сторону своих соцветников. В случае участия адекватных СБГ в такой вакханалии - выскажусь. Только это останется незамеченным твоими, потому что людям не свойственно запоминать неудобное.

    18.03.2025

  • Заполярье

    Такими темпами, Медведь превратится в мальчика по вызову...Видимо чувство доблести и чести, у этого чекистского прихвостня и лизоблюда, отсутствуют полностью! Совпадение? Не думаю!

    18.03.2025

  • rw64

    О, уже у себя там они решили, что нет, с девятерыми они бы не справились. Вот с восьмерыми точно. И неважно, что там, где Рябчук, карточка была - её Мартинсу показали. Видимо, надо было двоим за один фол, ага. Неважно, что там, где Бабичу, их Лусиано тоже не был наказан. А про Умярова вот сижу и гадаю, а его-то за что. За компанию что ли? Главное не перепутать: по не назначенным пенальти у них вопросов нет.

    18.03.2025

  • валерон

    Зенит играть перестал,ныть начал вообще без медалей останетесь игры то нет.

    18.03.2025

  • Фобия

    А это Медведь, наш младший нучный сотрудник...:relieved:

    18.03.2025

  • lenin.vowa2018

    ааа, то есть когда эти линии много раз были в пользу Зенита - все именно так происходило?

    18.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Он же не может критиковать судей более высокого уровня, если хочет сам туда когда-нибудь попасть.

    18.03.2025

  • с13

    Повторяю - я не компьютер, линии рисовать не умею, но по "старым" понятиям, когда оффсайды ловили глазами, этот самый оффсайд был. Это моё мнение. По желтым карточкам - вообще эти эпизоды не запомнились. Наверное ничего сверходнозначного не было. Скорее всего - на усмотрение. Но тут Спартак может смело жаловаться на руку Эраковича - такие то судят, то нет. Так что если судейские ошибки были - то в обе стороны. И если судья судил предвзято, то значит он подсуживал Спартаку и Зениту одновременно. По-моему, зря это Зенит затеял, причём позорится уже вторую игру подряд. А сами зенитовские форумчане обзывают спартачей плаксами. Получается - плакать будем вместе :rofl::rofl::rofl:

    18.03.2025

  • george64

    Ну хоть сказал, что вой - это и там и там.. Хорошо.. Про поучения.. Не меня ли имеешь в виду? Если найдешь примеры неправильного поведения - предъяви.

    18.03.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну справедливости ради - Рябчук очень жесткий защитник, и часто перебарщивает. А вот Бабичу в борьбе с Гонду можно было и не давать. Наших малышей впереди били беспощадно, и там не было карточек.

    18.03.2025

  • vlad2020

    Изучи матчасть - Правила! Тогда будешь понимать "почему". А так, похоже на болтовню бабушек у подъезда

    18.03.2025

  • vlad2020

    Это что аргументы? Да это бабские разговоры

    18.03.2025

  • bep77

    Ещё раз... Вой - это неадекватная реакция на действия, разрещённые и, более того, предусмотренные законом. Если это вой СБГ-болел о протестах КБ руководства, это не перестаёт быть воем. Мне не нравится, когда меня поучают те, кто сам не умеет себя вести. Мне не нравится, когда люди, делающие что-либо, осуждают за такие же действия других. И это моё мнение. Я могу его высказать? Спасибо.

    18.03.2025

  • Фобия

    Граждане России, достойны перемен! Или ВАР или Медведь! Быть или не быть, вот в чём вопрос...Снять Медведя с должности, а Мильярда отправить на нары, это единственное и правильное решение! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    18.03.2025

  • $амагонщиК

    Каждый тур рыдают,что руководство,что тренер что игроки тряпки ссаные...

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Где деньги, Зин?

    18.03.2025

  • lenin.vowa2018

    ЗПРФ, КПРФ... ЗПР. Интересные аббривиатуры.

    18.03.2025

  • Сергей А.

    в каждом туре

    18.03.2025

  • Роман Морковкин

    Заплакала Зинка. Заныла. :hugging:

    18.03.2025

  • lenin.vowa2018

    бакланьего. Соловьев же там нет, они Курские, а в Питере одни бакланы.

    18.03.2025

  • oleg ves

    ЗПРФ уже было?

    18.03.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    После драки кулаками не машут.

    18.03.2025

  • Фобия

    Интересно услышать, мнение лучших футболистов России, господ-чекистов; Патрушевича, Чемезеева и Якуняна, которые сидя на скамейке запасных, вдруг стали долларовыми миллиардерами! Гении, ёпть...:sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Как же трут тут комменты. 3 пеналя было. Не было десятков жк болоту. Не было прямой красной когда голубой сфолив и вставал опираясь на лицо бонгонды. Явная провокация

    18.03.2025

  • george64

    А в обратную сторону это работает? И что, победа нечестная?

    18.03.2025

  • Веравалер

    Как жалко выглядят бакланы в середине марта... Совсем недавно корчили из себя паханов, а теперь - трепилы...

    18.03.2025

  • владимир косягин

    Позорники.

    18.03.2025

  • fullerist

    Ведмедев человечьего переел

    18.03.2025

  • Газ всему голова

    Спам без помощи судей беспомощен

    18.03.2025

  • Aprel

    Медведь - зеркальное отображение нынешней власти, к своему народу! Слуги народа, совсем оборзели, нельзя этого не заметить...Гойда!

    18.03.2025

  • CoM/~/oster

    "Попадание мяча в руку Эраковича." Такой же эпизод в центре поля - будет штрафной удар в 10 случаях из 10

    18.03.2025

  • george64

    Слушай, тебе какой пример нужен, не пойму? На каких соцветников я должен смотреть? Если человек хамит, то мне это не нравится, независимо от цветов. А вот корректно выражать свою точку зрения имеет право каждый. Твою точку зрения я понял. Но это не значит, что все, кто с ней не согласен, подымают вой. Вот лучше ты на своих соцветников посмотри, когда проигрывает Спартак, когда подает жалобу, да даже без повода.. Свои бревна в упор не замечаете, а на других жалуетесь. Что касается тебя лично, то про футбол вроде правильно рассуждаешь, но только дело касается клубных цветов, беспристрастностью тут и не пахнет. Поучись у своего оппонента по диалогу, хотя и он тоже не всегда беспристрастен..

    18.03.2025

  • Честно говоря хотелось бы точно посмотреть офсайд-неофсайд чисто из эксперементального интереса-любопытства. Ну т.е. как это рисуют в европе. Или кто против?

    18.03.2025

  • Aprel

    :cowboy:После употребления большого количества помёта, обычно распирает...Вот Медведь и раздулся, до величины самовосхищения! Простая история...:relieved:

    18.03.2025

  • Странник-777

    «Медвежья болезнь» — это народное название кишечного расстройства, при котором нервно-эмоциональное напряжение провоцирует появление резкого неудержимого позыва на дефекацию с выделением разжиженного стула

    18.03.2025

  • Странник-777

    А быстро он в питерского говн.ка переобулся. Молодой, да ранний...

    18.03.2025

  • Несвин

    Ну такими темпами, к выходным до десяти дотянут.

    18.03.2025

  • bep77

    Судя по поднятому здесь вою в чистоте своей победы болельщики красно-белых сильно сомневаются. Ничего, это пройдёт.

    18.03.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Не меют проигрывать, слабаки...

    18.03.2025

  • Странник-777

    Чем больше Медведевых, тем больше вони.

    18.03.2025

  • fan_89

    Просто, я Соболева не перевариваю вообще. Для меня он супермерзкий персонаж. Покупка его - какой-то плевок в болельщиков. Этот негатив только растёт по мере "результативности" данного персонажа. Надеюсь, Семак знает что делает и у него всё получится. Но, пока трансфер провальный.

    18.03.2025

  • Alexey Usov

    Что тут собрали говорильню, Зенит нельзя судить "неправильно". И кричать всем про позор. Медведев все правильно пояснит как нужно принимать к действию. Пенальти нигде не было, а рука это кого надо рука.

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Да тоже смотрел и охреневал. там явно и умышленно. По сути прямая красная. Но ш лю ха ха же питерская, нельзя

    18.03.2025

  • Странник-777

    Медведеву надо было жаловаться на Спартак, что постоянно не позволял всю игру переходить на половину поля Спартака. Зенит - позор российского футбола!

    18.03.2025

  • george64

    Макаку ищет..

    18.03.2025

  • Олег Кажедуб

    Зенитовские крысы обнаглели в край это им надо было ставить два чистых пеналя эраковича надо было удалять беспридельничал по страшному мясо было лучше безпорно и не надо визжать голубые ушлёпки

    18.03.2025

  • bep77

    Вроде благоразумный чел. Был? "В нужный момент" - это после драки кулаками махать? Внесёте в Госдуму проект: в регламент чемпионата РПЛ включить пункт о том, что "Зениту" не положено вносить протесты?

    18.03.2025

  • george64

    Он же старался..

    18.03.2025

  • МАО

    давно переиграли.

    18.03.2025

  • Tony Lee

    Что Рябчуку, что Бабичу первые жк были высосаны Ивановым я даже не знаю откуда.

    18.03.2025

  • Орлов Г.С.

    Слишком много чести. Я провёл опрос, и подавляющее большинство болельщиков высказалось за то, чтобы снять три очка со «Спартака» и передать их «Зениту». Вся футбольная общественность и футбольный же истеблишмент тоже, уверен, поддержат это начинание. Потому что оно в данном случае единственное правильное и верное. Ибо честное и справедливое.

    18.03.2025

  • sargon

    проверим проверим проверим

    18.03.2025

  • kim-1965

    Прямо скажем - не помог судья Зениту. Неужели, скоро переворот?

    18.03.2025

  • Numizmat-neo

    Испанский стыд.....

    18.03.2025

  • bep77

    Примера, стало быть, нет. И чего было выёживаться? Вот в этом и вся "народная" сущность - плач Ярославны на ровном месте.

    18.03.2025

  • ArTe13

    Интересно, а почему молчит посольство Бразилии?))

    18.03.2025

  • П_о_в_а_р

    Переигрываем?

    18.03.2025

  • george64

    Понятно, корпоративная этика. А скажи нам, действующий судья, почему судьи в большинстве случаев "ошибаются" в пользу одних и тех же? Ведь, по теории вероятности, должны поровну для всех. Ну, если они конечно беспристрастны..

    18.03.2025

  • soldat83

    В Питере ныть)))

    18.03.2025

  • hattabych

    Помощник. Учту.

    18.03.2025

  • sargon

    игрок Спартака играет в мяч? да! игрок Спартака бьет ногой игрока Зенииа? нет! игрок Зенита играет в мяч? нет! игрок Зенита ударяет потноге спартаковца? Да! это не пенальти? какая такая траектория, что вы людей за дураков держите.

    18.03.2025

  • Аглицкий юмор

    Судья по определению не может считаться объективным, когда речь идет о судействе, ибо он становится лицом заинтересованным.

    18.03.2025

  • Gordon

    Именно. Только помощника судьи, а не бокового, а так всё верно.

    18.03.2025

  • hattabych

    Арбитр на линии флажок не поднимал. Если по ВАР определить вне игры не возможно, то вступает в действие решение бокового арбитра.

    18.03.2025

  • Gordon

    Не секрет, за "Спартак". Но я ещё и действующий судья - и про судейство всегда пишу объективно, так как владею материалом.

    18.03.2025

  • Аглицкий юмор

    Вы за какую команду болеете, если не секрет ? А я вот, четко помню, как Безбородов судил Спартак до злополучного матча с Сочи и как после него.

    18.03.2025

  • Gordon

    Не видно никакому болельщику, было ли там "вне игры". Пенальти - только один, и тот под вопросом.

    18.03.2025

  • МАО

    Возможно. Верю

    18.03.2025

  • hattabych

    Не, там пятка защитника ближе к воротам.

    18.03.2025

  • Gordon

    Не становился он никаким "ручным". Как судил на высоком уровне, так и продолжил судить. Просто написал в Телеграме хрень какую-то - это и стало поводом отстранить. А настоящий повод - корпоративные разборки, которые к решениям на поле вообще отношения не имеют.

    18.03.2025

  • blue-white!

    Я лишь написал одну из версий...)

    18.03.2025

  • Звездоносец

    Как нейтральный болельщик могу сказать,что гол был забит из вне игры ,но почему не назначены два пенальти в ворота Зенита ? Три результативные ошибки для судей-это очень много.

    18.03.2025

  • Leonard Leonard

    видимо этот поц с бородавками почувствовал давление в промежности.

    18.03.2025

  • george64

    Точно!. Все вспоминал, кто же это был.. Горшков. Это была провокация. Бонгонда не поддался, а Вар промолчал. Хотя за такое и удалить могут.

    18.03.2025

  • Gordon

    Мало!!! Судья ещё до матча начал вредоносную работу по давлению на самобытный клуб с Невы! А игра - это просто беспредел!!! Исключительно ввиду природной интеллигентности и осознания статуса Клуба Культурной Столицы "Зенит" подал жалобу всего на четыре эпизода. При этом любому разумному и объективному человеку очевидно, что их было как минимум 18, а по-хорошему 27!!!

    18.03.2025

  • Аглицкий юмор

    Зениту нужно заручить поддержкой судей на оставшиеся матчи, а также лишить судей возможности трактовать следующие эпизоды в пользу Спартака. Это уже проходили. Вспомним Безбородова, когда то нормального судью, но после всего одного решения в пользу Спартака, кстати абсолютно справедливого, подвергшегося обструкции, и ставшего совсем ручным, а потом и вовсе сошедшим на нет

    18.03.2025

  • инок

    Зенит - политпроект который жалуется и давит на судей в нужный момент, только и всего.

    18.03.2025

  • Аглицкий юмор

    Все дело в словах. Не "мяч попал в руку" Эраковича, а Эракович "подыграл себе рукой", чтобы лишить рядом стоящего спартаковца возможности завладеть мячом и выйти один на один с вратарем. Действие Эраковича - умышленное.

    18.03.2025

  • МАО

    Ну счёт то не поменяют.

    18.03.2025

  • blue-white!

    Мне грязьпрём напоминает США, те тоже в долгах, как в шелках, тем не менее на плаву и мировой лидер...

    18.03.2025

  • Михаил Косов

    Посольство Бразилии видит в этом судействе неуважительное отношение к бразильским футболистам и ко всему бразильскому народу

    18.03.2025

  • sargon

    вы забывает. был еще фол на Бонгонде. конда он врывался в штрафную защитник зенита промахнуося по мячу и снес игрока.это пенальти. в игра был один повтор который жто доказывает. где желтые карточки ргрокам зенита на срывы атак. задержка руками(они без рук вообще отобрать не могли). показательныц момент когда Мартинса в спину с двух рук толкает зенитовец а судья молчит. Мартинс аж головой лежа играть пришлось. и так весь матч.

    18.03.2025

  • george64

    Ой, прошу прощения, не заметил корону на вашей светлой голове, сразу заметившую нелогичность и противоречивость всех моих утверждений. Спасибо, что хоть мне ответили, больше не потревожу.

    18.03.2025

  • Планы на день

    После такой корявой игры Зенита еще и жалобу подавать на судейство, ну это уже моветон

    18.03.2025

  • Орлов Г.С.

    Ещё бы с «Краснодара» снять немного, было бы вообще отлично. И честно.

    18.03.2025

  • blue-white!

    Кстати, кто нам прогу продал для ВАР, не могут дописать программу, чтобы линии автоматически чертились? Или тогда одна из кормушек закроется? А то сейчас можно начертить так, как тебе скажут?!

    18.03.2025

  • МАО

    И не повесите. место проклято. Да и пофиг всем на вас.

    18.03.2025

  • Олег Юшин

    Ябеда-корябеда

    18.03.2025

  • МАО

    дадададад. верю

    18.03.2025

  • blue-white!

    А мы тут причём? Мы не жалуемся, медальки себе на шею заранее не вешаем...

    18.03.2025

  • МАО

    Ок. 33 очека - в самый раз. И число красивое.

    18.03.2025

  • hattabych

    Когда в Питере судьи в наглую засуживали гостей Медведев только отмахивался "Играть надо, а не жаловаться".

    18.03.2025

  • Орлов Г.С.

    Ну это уже слишком, мы же честные люди. Согласен, 3 очка - это очень мало, но и 34 - черезчур много. Думаю, очков 10-15 было бы достаточно, чтобы «Спартак» задумался о том, что нельзя так нагло и бесцеремонно покупать судей.

    18.03.2025

  • МАО

    а что. Дно -чемпион? я всё пропустил ???

    18.03.2025

  • инок

    В Питере - ныть))

    18.03.2025

  • Адекватный спартач

    Чернов, а чего чистим правдивые комментарии? Как же свобода слова? Или уже прилетело на банковский счет за ограничение данной свободы?

    18.03.2025

  • МАО

    Всё было не так.

    18.03.2025

  • МАО

    Брось. Пока не очевидно, что это совсем зря. Не дело Песцова играть в подыгрыше, или разгонять атаку, как его использует Семак. Он должен стоять в штрафной и распихивая защитников, ждать. пока мяч рикошетом от него залетит в ворота. На крайняк красиво упасть. Но тут судьи 10500% против нас.

    18.03.2025

  • Аглицкий юмор

    Тогда почему назначили штрафной в центре поля, когда мяч попал в руку Барко. У него тоже была осознанная игра, а рука была случайная. А вот если бы Эракович не подыграл себе мяч рукой, а продолжил бы по инерции движение вперед, то мячом бы 100% овладел спартаковец, который находился рядом в пяти метрах. Так что игра рукой Эраковича была умышленной!

    18.03.2025

  • Планы на день

    Газпром в убытках за прошлый год на триллион рублей, приоритет судей сменился))

    18.03.2025

  • volk-13

    Соловьиного?

    18.03.2025

  • george64

    Если бы такие "олухи" не выходили, вы бы летели еще крупнее.

    18.03.2025

  • hattabych

    Ближе к концу матча Горшков руками завалил Бонгонду возле своей штрафной, а потом вставая ещё и оперся рукой о его лицо. Иванов даже штрафного не назначил.

    18.03.2025

  • george64

    Погодь, мы еще концовки не знаем. Ведь было уже "Понять и простить Вендела"..

    18.03.2025

  • МАО

    Надо добиваться, чтобы такие олухи вообще не выходили посвистеть на поле. В этом смысл жалобы

    18.03.2025

  • bep77

    Дорогой товарищ, выбросьте из своего поста нелогичные, противоречащие самим себе утверждения и получите... лишь одно, первое предложение. Отвечу: да, процедура. Всё остальное - вой. Посмотри на своего соцветника в комментариях к моегму посту, предлагающему диалог на уровне бомжики-поросятки. Думаешь, есть смысл ему отвечать? Пж, приведи пример "достойного поведения"!. PS Пример моего поведения можешь увидеть на ветке следующего матча "Зенита" в моём вчерашнем посте: "По судейству вопросов нет".

    18.03.2025

  • Женек10

    Чмошники. Спартаку надавали левых карточек, газпром прощали всё что можно. Пенальти, а то и два не поставили.

    18.03.2025

  • МАО

    Лучше не 3 . а 34. И в пердив

    18.03.2025

  • Андрей Краснодарский

    Плач Ярославны))

    18.03.2025

  • hattabych

    И по фото видно, что Мартинс ногу подбил.

    18.03.2025

  • Орлов Г.С.

    Согласен с г-ном Медведевым, такое судейство ни в какие рамки не лезет. Дожили. Это же просто какой-то позор! Считаю, со «Спартака» надо снять три очка и отдать их «Зениту». Это будет самым честным, справедливым и единственно правильным решением. И уверен, все футбольные болельщики страны его поддержат. Ну а судейскую бригаду вместе с ВАРом дисквалифицировать на годик-другой и оштрафовать на круглую сумму, чтобы другим неповадно было.

    18.03.2025

  • Dmitry Frolov

    Хорошо что подали, пусть тогда дадут оценку всему судейству

    18.03.2025

  • Dmitry Frolov

    Ротан то где со своими коментами?

    18.03.2025

  • МАО

    Ничинай писать. Ты же самый ветеранный, А мы подхватим.

    18.03.2025

  • Горын

    Руководство Спартака посчитало действия судьи, по 1 и 2 пунктам, правильными. Какие вопросы к Зениту?

    18.03.2025

  • george64

    Вишь, как заговорил - процедура.. А когда Спартак подает, это не процедура? И как его тогда с г.. смешивают, не замечаешь? Хотя у Спартака зачастую больше причин это сделать, чем у того же Зенита.. Что касается воя... Это не вой, а справедливое негодование людей по поводу того беспредела, который творят питерские в футболе. Народ ведь все видит. Тот же Иванов в прошедшей игре, как он тянул питерских, из штанов выпрыгивая, в открытую, теряя лицо и остатки совести!.. Не помогло, так бывает, это футбол. Так питерским и этого мало, результат ведь не достигнут. Теперь еще и нагнут Иванова. )) Чтоб другие боялись. Не знаешь, смеяться тут или плакать..

    18.03.2025

  • blue-white!

    Главное чтобы Ахмат к 29-м туре не решил своих вопросов с вылетом, а то опять кто-нибудь из Зенита покер сделает...

    18.03.2025

  • Georgy Fedyanin

    :rofl::rofl::rofl::clap::clap::clap::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    18.03.2025

  • fan_89

    Лучше бы жалобу Миллеру бы подали по факту покупки Соболева. Что за "умник" его купил? Гнать такого "умника" из клуба.

    18.03.2025

  • blue-white!

    Пора ввести озвучивание переговоров ВАР с главным судьёй. А то непонятно о чём они общаются. Может разговор примерно такой: - Что там? - Вроде офсайд, чертим линии. - Кэш кто скинул? - Оба скинули. - Тогда кто больше? - Спартак. - Значит засчитываем...

    18.03.2025

  • Народ кричит, народ шумит А что случилось, не пойму Пожаловались? - Ради Бога Так нужно поступить и Спартаку

    18.03.2025

  • kubinec

    это уже не позор, слишком мягкое название для этой псевдокоманды. Ну где все болельщики обиженных, которые тут писали, что только Спартак пишет жалобы? На моей памяти жалобы на непоказание жк еще не было. Тут в нытье они переплюнули все остальные команды вместе взятые.

    18.03.2025

  • @CSKA@

    zолотые слова

    18.03.2025

  • Friendship07

    О позорище!!

    18.03.2025

  • blue-white!

    Воплями грязьпрёма удовлетворён...

    18.03.2025

  • Friendship07

    скорее ветеринаров

    18.03.2025

  • blue-white!

    Не назначили 3 пенальти в ворота Спартака и засчитали второй гол из офсайда?

    18.03.2025

  • Jean4

    В сухом остатке, по мнению представителей Зенита: у Спартака минус гол и плюс 3 красных карточки. Сильно! =)

    18.03.2025

  • Диникин

    По делу? Я так понимаю по делу это: 1. Не удаление Рябчука, Умярова, Бабича и Барко ( почему Барко...ну для Перышкина , Спартак должен был даже начинать только с Максименко в воротах...и тот должен быть удалён на второй секунде) 2. Это же конечно всем очевидный, 25 метровый офсайд Мартинса! Остальное это не по делу и ковыряние в носу. А только намек на то, что гадкий судья мог простить непорочных зенитовцев-это бред сумасшедшего и минимум год в психушке!)))

    18.03.2025

  • bep77

    Конкретнее, пж. Подача протеста - это поцедура, предусмотренная регламентом. А вот то, что здесь в комментариях - это вой. Хотя бы пример "достойного поведения", пж, приведи. "Снимаемся", "Судите нас, как "Зенит" - это пример?

    18.03.2025

  • Владимир Иванович

    Такие заявления, кроме смеха, ничего не вызывают-ха-ха-ха.

    18.03.2025

  • Грег Хаус

    Чем меньше игры - тем больше протестов

    18.03.2025

  • qck1967

    Бомжатник не позорился бы... Проиграли мясным по делу. Молчите, делайте выводы и тренируйтесть больше! Нет, протесты подают. Унылые клоуны.

    18.03.2025

  • Грег Хаус

    Плохо, Зенит не лидер - нельзя распустить РПЛ

    18.03.2025

  • vvi432

    Вот так пятачки и выигрывают...

    18.03.2025

  • БорщисалО

    А что бакланы лучше всего делают? Птичий помёт!

    18.03.2025

  • Сергей Макурин

    так выть то ваши бомжики и начали.

    18.03.2025

  • sergey stepanov

    Даже знаю, что ответит КДК, что всё было в судействе Иванова по правилам. Нормальное домашнее судейство и карточек мог выписать с десяток ещё, т.к. мелкий фол зашкаливал, задержки игроков, а могло считаться высоким уровнем накала борьбы и обоюдки. По голу непонятно и всё на совести ВАР, они определили, что его не было и кто сможет оспорить линии и точки?

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Нейро На основе источников, возможны неточности Содержимое ответа ЗПРФ может означать: Кричалку «Зенит» — позор российского футбола». В 2024 году она распространилась среди болельщиков. 1 Зерно пшеницы (ЗПрф-01),

    18.03.2025

  • Петров-Водкин

    Да они там птичьего помёта переели. Особенно Медведев.

    18.03.2025

  • sirah

    Плохому танцору, как говорится...

    18.03.2025

  • Грег Хаус

    Зенит ударил в жалобы лицом - это не по-чемпионски

    18.03.2025

  • Адекватный

    Зенит с упорством, достойным лучшего применения, продолжает позорить сам себя.

    18.03.2025

  • так-жалобы пошли! а че так мало то? ну,эпизодов то-только три. не к лицу это гегемону. где размах,где полет мысли?

    18.03.2025

  • Грег Хаус

    Зенит какой-то - ненастоящий

    18.03.2025

  • Spasskiy

    Клоуны...

    18.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    и что это изменит? лучше бы сирожка в зеркало посмотрел. физрук.

    18.03.2025

  • Каспийский берег

    Предголевой пяткой!

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Было то время когда зениту симпатизиртвали многие. Но когда клуб в игрушку превращают - ждет его судьба Анжи

    18.03.2025

  • Sparta

    Мы им отдали самого лучшего игрока РПЛ (после Дзюбы), а они вот как отблагодарить решили... не хорошо.

    18.03.2025

  • Sparta

    Соболев сыграл лучше всех!

    18.03.2025

  • плаки-плаки :rofl:

    18.03.2025

  • Sparta

    Забыли добавить 4-й эпизод, где игрок Зенита откровенно сыграл рукой в своей штрафной и пенальти не был назначен! Раз уж начали , то давайте рассматривать все моменты! Жалкое зрелище... разговоры в пользу бедных никого не красят... после драки кулаками не машут.... лучше не унижайтесь, это вас не красит.

    18.03.2025

  • Грег Хаус

    Если команды не доверяют судьям - следует остановить чемпионат.

    18.03.2025

  • ёzhic8

    "... и эпизоды с желтыми карточками, две из которых должны были стать красными" я думаю тут придется дисквалифицировать желтые карточки, за отсутствие у них необходимых навыков хамелеонства

    18.03.2025

  • Дмитриев Дмитриев

    гниль с берегов мойки поперла

    18.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ждём ещё письмо ветеранов...:grin:

    18.03.2025

  • analytica

    В какой другой игре? В тот же день за аналогичное попадание от ноги в руку Дивеева пенальти не был поставлен, и все москвичи, как один, поддержали это решение.

    18.03.2025

  • Комсомолец 70-х

    Главное, слёз не жалеть, когда жалобу разбирать будут.

    18.03.2025

  • Грег Хаус

    Зенит начал проигрывать психологическую войну - он выгядит побитым

    18.03.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Переговоры Иванова с судьёй на ВАР: Судья на ВАР: - Нет никакой возможности отменить гол, с нашей камеры нога защитника застряла на 2 см ближе к воротам. Иванов: - А если сдвинуть момент паса? - Да мы уже сдвинули, до сдвига торчала на 10 см ближе к воротам. - Тогда придётся засчитывать.

    18.03.2025

  • george64

    Точно, была макака!. ))

    18.03.2025

  • краснобелов-спартаков

    Это офсайд - у того, у кого надо офсайд

    18.03.2025

  • Каспийский берег

    А что так мало? Всего три? Там же еще макака была...орала в камеру непотребности. Её за расизм надо привлечь. Дискву ей...в клетку ее и выставлять на Лукошке на каждой игре!

    18.03.2025

  • Статистик80

    "Но правильно ли будет, если за подобное, там паче, в такой игре, будет назначаться 11-м.?" чем отличается это игра от другой? т.е. в другой за такой контакт можно ставить 11м, а в игре Спартак - Зенит нет?

    18.03.2025

  • Грег Хаус

    Уверенный в себе клуб - не строчит протесты

    18.03.2025

  • george64

    Ничего не попутал?

    18.03.2025

  • Статистик80

    Что Вротенберг позорит СКА, что бородавочник - Зенит... проиграли, то успокойтесь и готовьтесь к следующей игре

    18.03.2025

  • Грег Хаус

    Неуверенность Медведева - начала педаваться Зениту. Всё летит к чёрту

    18.03.2025

  • vv12

    А может быть жалуются на Иванова?)) один бомж заявил, что он отсудил отлично, но вот только концовку смазал и надо было не доверять боковому и вару, а самому идти и отменять гол)))

    18.03.2025

  • Gordon

    Падение Мартинса в штрафной площади"Зенита". Игрок атакующей команды ставит ногу на траектории движения игрока обороны. В итоге происходит контакт. Момент неоднозначный - соответствующие действия со стороны обоих происходят почти одновременно. Но правильно ли будет, если за подобное, там паче, в такой игре, будет назначаться 11-м.? Попадание мяча в руку Эраковича. Игрок обороняющейся команды играл в мяч - принимал его. Это в чистом виде осознанная игра, в случае попадания мяча в руку после которой правильное решение - продолжить игру.

    18.03.2025

  • vlad654

    "Золотые" уже в прошлом, а ныне бронзовые, и то, если судейки помогут.

    18.03.2025

  • Gordon

    Маловато будет (с) :)

    18.03.2025

  • vv12

    Медведев трясется, обещал чемпионство, а уже что то идет не так, надо как то оправдаться перед Миллером, заодно и надавить на судейский корпус...

    18.03.2025

  • 199

    Играли два позора . Угомонитесь, успокойтесь. Сектанты.

    18.03.2025

  • SVA

    Синяя копоть лучше бы сразу на кости к Чеферину упала бы...вечный середнячок

    18.03.2025

  • Mikeroft

    А чего, сразу на личности ? Привычка спартаковская ? Чемпионами вам не быть еще лет 10. Радуйтесь победе над Зенитом раз в 7 лет. Мечты занюханного середняка.

    18.03.2025

  • SVA

    Зловонная копоть лучше бы сразу в промежность к Чеферину подалась бы...вечный середнячок

    18.03.2025

  • 199

    Согласен! И те и те.

    18.03.2025

  • Vadson

    увы, госклуб чемпионом становился с помощью хм.."материальных богов", к футболу имеющих разве что структурное отношение

    18.03.2025

  • george64

    Кукуян ваш, как только Краснодар забил Ростову, стал резко судить в пользу Зенита. Кукуян, ага. ))) Да и Карасев не лучше, хоть и московский.

    18.03.2025

  • bep77

    Сколько красно-белого воя! Господа, вы победили. Чего выть-то? "Проигрываать надо достойно"? Покажите пример! Вы же всему пример, не?

    18.03.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Жаль, что ЭСК не может официально присвоить Зениту "играли намного лучше".

    18.03.2025

  • rw64

    Ребята, а одиннадцать на одиннадцать выиграть слабо?

    18.03.2025

  • Nik

    а потом жалуетесь что вас называют позором Российского футбола, вы уже не позор, вы ДНО

    18.03.2025

  • Rastan

    Неумение проигрывать достойно - признак слабости. Явно, что-то не так в могущественном "королевстве".

    18.03.2025

  • Mikeroft

    Игра похожа на игру в Мариборе, где Словения вынесла сборную России. Жесткий высокий прессинг Спартака и в случае потери мяча мгновенный фол, на которые Иванов закрывал глаза. Красная паре игроков Спартака должна была быть уже в конце первого тайма. Но на поле Иванов, на ВАРе Сухой, который засчитал гол из офсайда. Почему на такой матч не были назначены лучшие арбитры Карасев или Кукуян, которых даже на ВАРе не было - вопрос праздный. Болельщики Спартака могут радоваться, но так чемпионами не становятся. Есть Футбольный Бог.

    18.03.2025

  • george64

    Как сказал один комментатор, такие голы в ворота Зенита на последних минутах засчитывать нельзя.. ))) Позорники!! Это Спартак должен быть недоволен. Иванов почти всю игру творил сущую дичь, тащя Зенит. И гол победный отменил бы, без сомнений, будь на то его воля. Но, вот ведь незадача, офсайдные линии не так легли, будь они неладны! )) Ну, а то, что не удалил Рябчука и Бабича, так он тоже чувствует, где перебор. После всего того, что он уже сделал в этой игре для Зенита. После того, как он не назначил несколько пенальти, после того, как он раздавал желтые Спартаку и "прощал" зенитовцев.. А сейчас еще и отхватит от КДК. ))) Напомогался, блин! Как говорит один придурошный пользователь, думай, Иванов, думай! ))

    18.03.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Зенитяне, бронза - тоже неплохо, хотя Локо может отнять и её. Не распыляйтесь на махание после драки, сосредоточьтесь на предстоящем.

    18.03.2025

  • Сергей Макурин

    Зенит подал жалобу на неназначенные пенальти в их ворота. Вот это было бы справедливо.

    18.03.2025

  • rw64

    Какие же они жалкие в Питере с их Серёжей и с их Медведевым. Питерские, вам не стыдно за ваше руководство клуба? Как там Семак после игры говорил? Точно не помню, но общий смысл примерно такой: "Если бы нам разрешили играть против девятерых спартаковцев (он же про две красные говорил, верно?), то мы бы, возможно, не проиграли. Ну-ну.

    18.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Началось в колхозе утро. На самом деле и не заканчивалось.

    18.03.2025

  • shpasic

    что-то маловато

    18.03.2025

  • visp1961

    Так вроде судья все три железо-бетонных пенальти в ворота Зенита не назначил, неуж у них совесть проснулась?

    18.03.2025

  • Северянин

    Эпизоды: 1. Удар Мартинса по ноге в штрафной. Где пенальти? 2. Подыгрыш Эраковичем себе рукой в штрафной. Где пенальти то? 3. Жест Вендела с Факелом. Давайте его простим и мож переиграем матч? (Желательно в Питере и с вторым составом Спартака).

    18.03.2025

