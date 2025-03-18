«Зенит» подал в ЭСК жалобу по четырем эпизодам в матче со «Спартаком»

«Зенит» подал в ЭСК РФС жалобу по четырем эпизодам в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Один из эпизодов — победный гол полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на 90-й минуте, который мог быть забит из офсайда. Три других связаны с желтыми карточками, не показанными футболистам красно-белых Наилю Умярову (66-я минута), Срджану Бабичу (78-я) и Олегу Рябчуку (82-я). Для каждого из них эти предупреждения могли бы стать вторыми в матче.

На 90-й минуте встречи полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс забил победный гол в ворота петербургской команды. Арбитры провели проверку и не зафиксировали положения «вне игры».

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Красно-белые по дополнительным показателям опережают «Зенит», идущий на третьей строчке.