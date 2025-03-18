Футбол
18 марта, 19:10

Уткин — о будущем: «Я хочу вернуться в расположение «Ростова»

Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем.

«Конечно, я хочу вернуться в расположение «Ростова». Аренда закончится и мы примем решение с ростовским руководством. Слухи о смене руководства в «Ростове»? Это же слухи, я на них никак не реагирую. Если вдруг сменится руководство, то я не знаю даже, как на меня это повлияет», — сказал Уткин «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 25-летний Уткин провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Ранее журналист-инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщал, что владелец ПАОКа Иван Саввиди вернется в ростовский клуб на место Арташеса Арутюнянца.

Дарик Агаларов, Александр Абустин

  • RSMsouth

    Надо возвращать Утю !!!

    20.03.2025

    • Джикия вернется к тренировкам в общей группе через три дня

    Алексей Миллер: «Если кто-то скажет, что ВАР — объективная объективность — не верь ушам своим»
