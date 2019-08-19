Алексей Матюнин заявил, что ошибочно не зачитал гол Ригони в ворота «Ахмата»

Главный арбитр матча шестого тура чемпионата «Зенит» — «Ахмат» (0:0) Алексей Матюнин — о незасчитанном голе Эмилиано Ригони. Он считает, что допустил ошибку.

— Почему не назначили пенальти в ворота «Ахмата»? Не было ли там игры рукой со стороны Швеца?

— В том эпизоде защитник действительно сыграл в мяч рукой, но если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мяч попал ему в руку от его же колена. А, согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением. Правильное решение здесь — продолжить игру.

— Правильно ли отменен гол Ригони?

— Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Алексея Матюнина — здесь.