Игонин: «Отсутствие конкуренции — проблема для «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конкуренции в РПЛ против «Зенита».

«Отсутствие конкуренции — проблема для «Зенита». Кто бы не рассказывал, что команды настраиваются на питерцев. В этом году у «Спартака» лучше ситуация. Но им пришлось настолько серьезно измениться. Их так трясло в последние годы... Но тут вопросы к уровню менеджменту клуба, который не может развивать планомерно клуб, имея все условия для этого. Не знаю, угадали ли они сейчас или нет. Складывалось ощущение, что все это время они гадали на большом серебряном шаре. Но сейчас вроде все получается у них», — сказал Игонин «СЭ».

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Спартака» — 29.

В следующем туре «Зенит» 30 октября на выезде сыграет против «Краснодара».