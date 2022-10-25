Маслов заявил, что в «Спартаке» не смотрят на статистику «Зенита»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал, что в московской команде не следят за статистикой «Зенита».

«Для нас не важно, сравнялись мы с «Зенитом» по забитым голам или нет, забьют они больше или меньше. Мы на это не смотрим. Мы отталкиваемся от себя. Определен ли чемпион? Не хочу обсуждать этот вопрос», — приводит слова Маслова Metaratings.ru.

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очка. Лидирует «Зенит» — 36 очков.