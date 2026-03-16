Гасилин: «Мягко говоря, пара Джику и Ву не вызывает доверия»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об обороне «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ против сине-бело-голубых (0:2).

— Все хвалят атакующий футбол Карседо, а что с защитой?

— Когда говорили, что Джику — потеря, футболист высокого уровня, который не может два раза из своей штрафной выбить мяч... Наверное, есть какие-то вопросы. Оборона не самая надежная. Мягко говоря, пара Джику и Ву не вызывает доверия. Мне, например, «Спартак» понравился больше в этом сочетании.

Понятно, что скорее будут играть Ву и Джику, но, если клуб хочет претендовать на что-то серьезное, нужна хорошая пара центральных защитников. Думаю, Бабич этот сезон точно пропускает, с Черновым, скорее всего, не будут продлевать.

Сейчас в РФС учусь на футбольном менеджменте, как спортивный директор клуба поставил бы задачу найти одного-двух центральных защитников, — сказал Гасилин.