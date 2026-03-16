Быстров считает, что Талалаев одолел бы Челестини на ринге

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об инциденте в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

«За что Талалаева наказывать? Он поступил как нормальный тренер — хотел победить любой ценой. Я полностью на его стороне, а так как повел себя Энрике Кармо, толкая тренера, — это непозволительно! Пусть валит в свою страну и играет там по таким правилам, где можно толкать чужих тренеров. Да, Талалаев будет наказан по регламенту, он знал, на что шел. Челестини тоже должен быть наказан! Это что вообще такое? Побежал к нашему тренеру, что он хотел доказать? Талалаев и так будет наказан. Зачем бежать к нему? Наверное, хотел подраться! Лучше бы после матча позвал его в ринг. Причем в ринге, я думаю, победа будет явно за Талалаевым», — сказал Быстров «СЭ».

После 21 тура «Балтика» с 39 очками занимает четвертую позицию в РПЛ. ЦСКА с 36 очками идет пятым в турнирной таблице.

Максим Ваншейд