Кисляк возглавил рейтинг лучших молодых полузащитников не из топ-5 лиг

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк занял первое место в рейтинге лучших центральных полузащитников мира в возрасте до 21 года, выступающих за пределами топ-5 европейских лиг, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Индекс 20-летнего игрока ЦСКА составил 79,5 балла из 100. На второй позиции в списке расположился футболист «Трабзонспора» Крист Инао Улай (78,8 балла), на третьей — игрок «Хапоэля» Джон Отомево (78,6).

Ранее Кисляк уже попадал в рейтинги CIES: в январе 2026 года он был признан лучшим опорным полузащитником среди игроков до 22 лет, выступающих вне топ-5 лиг. Кроме того, футболист является самым дорогим игроком РПЛ по версии того же центра — его трансферная стоимость оценивается в 38-45 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Кисляк провел за ЦСКА 31 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач.

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