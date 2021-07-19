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Алексей Березуцкий раскритиковал действующий лимит на легионеров в РПЛ

20:35
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий призвал изменить действующий лимит на легионеров в Тинькофф РПЛ.

«Ныне существующий лимит надо менять и совершенствовать. Сейчас он выглядит как-то странно. Сейчас количество легионеров в стартовых составах снизилось. Лимит надо модернизировать. Он не дает возможности заявить игроков», — отметил Березуцкий.

На данный момент в клубах РПЛ разрешено иметь не более восьми иностранных игроков в заявке на сезон при 17 российских футболистах.

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