Алексей Березуцкий раскритиковал действующий лимит на легионеров в РПЛ
20:35
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий призвал изменить действующий лимит на легионеров в Тинькофф РПЛ.
«Ныне существующий лимит надо менять и совершенствовать. Сейчас он выглядит как-то странно. Сейчас количество легионеров в стартовых составах снизилось. Лимит надо модернизировать. Он не дает возможности заявить игроков», — отметил Березуцкий.
На данный момент в клубах РПЛ разрешено иметь не более восьми иностранных игроков в заявке на сезон при 17 российских футболистах.
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