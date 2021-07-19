Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дивеев рассказал, с каким настроем он выходит на поле

20:39
Теги:

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем настрое на матчи.

«Ты выходишь на игру и хочешь выигрывать, — сказал игрок. — Каждый раз я выхожу с таким настроем. Да, когда-то не получается, но желание всегда должно быть. Ты должен полностью отдаваться на поле. Появляется азарт, адреналин и желание».

«Все будет: и страх, и азарт, и желание, — отметил главный тренер армейцев Алексей Березуцкий. — Я знаю игроков, я много с ними работал. Верю, что они могут добиваться высоких результатов. Надо немного поменять психологию».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
Сбившей троих детей в Москве девушке ужесточили обвинение
Москвичка бросила дочь в отеле и сообщила мужу, что "это его проблема"
Видео: Что известно о владельце тайной тюрьмы под Петербургом
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд