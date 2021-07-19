Дивеев рассказал, с каким настроем он выходит на поле

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем настрое на матчи.

«Ты выходишь на игру и хочешь выигрывать, — сказал игрок. — Каждый раз я выхожу с таким настроем. Да, когда-то не получается, но желание всегда должно быть. Ты должен полностью отдаваться на поле. Появляется азарт, адреналин и желание».

«Все будет: и страх, и азарт, и желание, — отметил главный тренер армейцев Алексей Березуцкий. — Я знаю игроков, я много с ними работал. Верю, что они могут добиваться высоких результатов. Надо немного поменять психологию».