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Алексей Березуцкий отметил, что в «молодежке» ЦСКА много перспективных игроков

20:33
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о перспективных игроках в молодежном составе.

«Всех молодых игроков знаю великолепно, — сказал тренер. — Следил за ними. В молодежной команде очень много перспективных ребят. Но сейчас они не могут составить конкуренцию игрокам основного состава.

Наш состав сильный, молодежь просто не сможет получать игровую практику. Начало карьеры начинается в 18–19 лет».

Березуцкий заменил Ивицу Олича на посту главного тренера.

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Артем Бухаев все материалы автора

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