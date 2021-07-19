Алексей Березуцкий отметил, что в «молодежке» ЦСКА много перспективных игроков
20:33
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о перспективных игроках в молодежном составе.
«Всех молодых игроков знаю великолепно, — сказал тренер. — Следил за ними. В молодежной команде очень много перспективных ребят. Но сейчас они не могут составить конкуренцию игрокам основного состава.
Наш состав сильный, молодежь просто не сможет получать игровую практику. Начало карьеры начинается в 18–19 лет».
Березуцкий заменил Ивицу Олича на посту главного тренера.
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