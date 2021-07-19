Игорь Акинфеев: «Могу уверенно сказать, что еще пару лет поиграю»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих планах и о будущем в команде.

«Про будущее сложно говорить, — сказал вратарь. — Сейчас все мысли об игре, о задачах клуба. Все увидят, не знаю, может и буду тренировать вратарей.

Но сейчас хочу еще что-то выиграть с ЦСКА. Я уже помогаю молодым, могу сказать уверенно, что еще пару лет поиграю.

Для меня ничего не изменилось. Можно посмеяться до и после тренировки, а во время только работа».

35-летний футболист выступает за первую команду ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он шесть раз выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка УЕФА.