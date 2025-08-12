Футбол
12 августа, 09:50

Жуков — об ужесточении лимита в РПЛ: «Иностранцы не дают возможности нашим талантливым россиянам играть в основе»

Константин Белов
Корреспондент

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

«Мы видим, что есть хорошие примеры, когда российские воспитанники хорошо себя проявляют. Когда играют восемь легионеров и трое русских, а результаты хуже, чем у сторонников другой идеологии, то напрашивается вывод о сокращении иностранцев на поле. Они не дают возможности нашим талантливым россиянам играть в основе. Разве пять легионеров на поле это жесткий лимит? В КХЛ в заявке команды может быть не более пяти иностранцев. Это плохо влияет на развитие хоккея? Я считаю, что пять легионеров — это не жестко. Но я бы сделал упор на качество иностранцев, а не на их количество. И тратить такие большие деньги на легионеров, по меньшей мере, не рационально», — сказал Жуков «СЭ».

Маркиньос, Сергей Карасев и&nbsp;Срджан Бабич в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo; (0:3).Жесткий лимит, потолок зарплат, единый оператор судейства. Какие реформы висят над российским футболом

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.

Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
Аршавин — об изменениях в российском футболе: «Это мешает индустрии, будет тормозить развитие»
Черчесов: «Я бы разрешил 8-9 иностранцев в заявке, и самое главное, чтобы все они играть могли»
В «Локомотиве» заявили о готовности к ужесточению лимита: «У нас есть игроки»
Бабаев оценил идею поощрения клубов за доверие своим воспитанникам и молодым футболистам
Бабаев: «Мы все хотим, чтобы легионеры были как минимум на голову сильнее своих российских конкурентов»
«Дискуссия продолжается до сих пор». Дегтярев пообещал поставить точку в вопросе лимита на легионеров
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Старшой0754

    И правда больной...

    14.08.2025

  • vvi432

    Мешают ли иностранцы блистать нашим молодым талантам Батракову, Кисляку, Глебову, Шилову...

    14.08.2025

  • hovawart645

    Угу, не оскорблял - только давно уже минусишь тихо)

    14.08.2025

  • Старшой0754

    Я помоему тебя не оскорблял...гандон ты штопаный.

    13.08.2025

  • hovawart645

    Да-да! Полон дом чертей - а я их не вижу!... Сгинь, бестолочь.

    13.08.2025

  • Старшой0754

    Да вы батенька оказывается больны сильно.

    13.08.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Давно пора сократить лимит !! Я правильно помню, что это чемпионат России ?? А не Гондураса..

    13.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Дурачек, ты дядя Саша Жуков. Молодняка нет - потому что ты не знаешь, что творится на юношеском уровне, когда за попадание ары какого-нибудь бестолкового, папашка тренерам башляет за его продвижение, хотя сынок - полено, а нормальных простых мальчишек задвигает. Потом и вырастают куча дров типа Захаряна-Сперцяна и прочих чучмеков, а Батраковых 1 на миллион...:stuck_out_tongue_closed_eyes: А тренеры там не такие морально устойчивые, им денежка не помешает. Первый тренер Соболева до сих пор интервью раздает, какой дельфин молодец был маленький:joy:

    13.08.2025

  • ФОКСИ

    Был о его мозгах лучшего мнения, а теперь понял - как может быть мнение о том, чего нет?.....

    12.08.2025

  • Slim Tallers

    Не дают своими китайскими автомобилями развивать наш талантливый автопром.

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Не рационально, дядь Саш, тратить огромные деньжищи на военщину при огромных проблемах в медицине, образовании, том же спорте.

    12.08.2025

  • Garryman

    Вот запретить легионеров - и сразу валюта оттекать перестанет! И газ с нефтью в три раза подешевеют.

    12.08.2025

  • Garryman

    Он не больной. У него прошивка устаревшая. Давно не меняли.

    12.08.2025

  • ANTI BOMG

    талантливые рАссиянИ - это хлусевич, денисов, зорин?

    12.08.2025

  • Alexander Ragozin

    мы же не про легионеров сейчас и не про футбол, а про отток валюты за бугор в неконтролируемых количествах. Особенно после того как полыхнет у кое-кого из менеджмента без Чемпионства на столетие.:rofl: Газ взлетит в цене в три раза, на закупку бразильеро деньги нужны.

    12.08.2025

  • Alexander Ragozin

    Предлагаю запретить легов во всех командах кроме Зенита. Больше чувств к газподам.

    12.08.2025

  • Олег

    А почему иностранцы-то не дают играть нашим молодым? Они ж не сами себя в состав ставят. Тогда уж давайте тренеров клеймить - это они легов выпускают на поле вместо талантливой росс молодежи.

    12.08.2025

  • bolelschik.volga34

    надо вводить лимит на трансфер игроков, как по количестве (не более 4 за сезон. включая тренера), так и по сумме. Чтобы богатые клубы не скупали всех подряд без разбору. А неустойку (при разрыве контракта) выплачивать за счёт руководства клубов.

    12.08.2025

  • Врн36

    Батракову, Глебову, Кисляка, Дмитриеву не какие леги не мешают. Если они сильнее то они играют. А если костыли вместо ног, то так и будут сидеть на лавке

    12.08.2025

  • Олег Кн.

    Вот и советуй своему пищевику, а в другие клубы не лезь. Без тебя разберутся.

    12.08.2025

  • спас

    ПС. Надо не лимит ужесточать, но требования к легионерам. Ведь они по законам трудовым обязаны быть определенной квалификации, еоторая выше чем у коренных работников.

    12.08.2025

  • спас

    Честно не помню кто этот Жуков в прошлой жизни, но в нынешней он не совсем адекватен. Молодежи надо побольше ходить на тренировки, а не в тату-салоны. И пока есть возможность учиться у профессионалов владению мячом. Правда "татуированные индейцы" с русским паспортом этого понять не могут - главное строка в платежке, а там - опять кабак и тату-салон. Да еще плюсом алименты "умных" девиц...

    12.08.2025

  • Топотун

    Вате вечно кто то мешает. То китайский автопром, то негры...

    12.08.2025

  • Топотун

    Хогвартс, я вытирал свою жирную белую жопу твоими лотерейными билетами!

    12.08.2025

  • hovawart645

    Демагог, отвали.

    12.08.2025

  • bishevcky

    Талантливые играют и лимит им не помеха , неумёхи и лодыри на лавке.

    12.08.2025

  • bishevcky

    2 в 1-м.

    12.08.2025

  • Bavz

    Демагогия от Жукова. Закончится тем, что лучшие клубы скупят лучших русских, а остальные клубы навезут средненьких легов, играть-то кем-то надо, а на хороших легов денег нет. При этом, хорошие леги не попадающие в лимит, из ведущих клубов, просто уедут. Кого они вообще убедить хотят?

    12.08.2025

  • Serge Pol

    Вот откуда и торчат уши о лимите и потолке зарплат.А Дегтярев говорящая голова,не более.

    12.08.2025

  • Bavz

    Что за провокационный бред ты вечно несёшь? Специально, что ли? Или правда больной?

    12.08.2025

  • Berkut-7

    Опять сказки, что легионеры своим не дают играть, почему эти свои мега таланты даже в ФНЛ не могут играть, может потмоу что оин не таланты а буратины? Алексею МИранчуку легионеры не помешали стать главным игроком в ЛОко , а томуже ИГнатову в СПартаке кто мешал стать игроком основы? или Мелкадзе? МОжет потому что дело не в легионерах а в отношении к футболу ?

    12.08.2025

  • hovawart645

    Всё верно! Сколько газовые сгубили наших талантов на лавке?! Ужас! Хватит деньги вкладывать деньги от наших недр в бразильскую экономику.

    12.08.2025

    • Полузащитник «Динамо» Рубенс сравнил чемпионаты России и Бразилии

    Мостовой отказался тренировать «Спартак»: «Если обратятся с предложением, то даже рассматривать не буду»
