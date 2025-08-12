Жуков — об ужесточении лимита в РПЛ: «Иностранцы не дают возможности нашим талантливым россиянам играть в основе»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

«Мы видим, что есть хорошие примеры, когда российские воспитанники хорошо себя проявляют. Когда играют восемь легионеров и трое русских, а результаты хуже, чем у сторонников другой идеологии, то напрашивается вывод о сокращении иностранцев на поле. Они не дают возможности нашим талантливым россиянам играть в основе. Разве пять легионеров на поле это жесткий лимит? В КХЛ в заявке команды может быть не более пяти иностранцев. Это плохо влияет на развитие хоккея? Я считаю, что пять легионеров — это не жестко. Но я бы сделал упор на качество иностранцев, а не на их количество. И тратить такие большие деньги на легионеров, по меньшей мере, не рационально», — сказал Жуков «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.