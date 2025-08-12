Полузащитник «Динамо» Рубенс сравнил чемпионаты России и Бразилии

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Рубенс назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Бразилии.

24-летний футболист присоединился к бело-голубым в июле этого года, перейдя из «Атлетико Минейро».

«Конечно, уровень чемпионатов Бразилии и России отличается. В Бразилии более техничный футбол, а в России более интенсивный, построен на физике. Но я считаю, что уровень футбола в РПЛ очень высокий», — цитирует Рубенса ТАСС.

Рубенс является воспитанником «Атлетико Минейро». Он выступал за основную команду с 2021 года и провел за нее 151 матч во всех турнирах, отметившись 9 голами и 9 результативными передачами.