Мостовой отказался тренировать «Спартак»: «Если обратятся с предложением, то даже рассматривать не буду»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал, как отреагирует на предложение «Спартака» стать тренером красно-белых.

«Я буду удивлен. Но что на меня выходить? Если в рамках нашего обучения мне отменили стажировку... Все команды были за, а «Спартак» против. Поэтому даже не буду это рассматривать после того, что произошло. Это было неприятно. Тем более в том случае, когда я лежал в больнице», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

