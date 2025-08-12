Футбол
12 августа, 10:10

Мостовой отказался тренировать «Спартак»: «Если обратятся с предложением, то даже рассматривать не буду»

Александр Абустин
корреспондент

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал, как отреагирует на предложение «Спартака» стать тренером красно-белых.

«Я буду удивлен. Но что на меня выходить? Если в рамках нашего обучения мне отменили стажировку... Все команды были за, а «Спартак» против. Поэтому даже не буду это рассматривать после того, что произошло. Это было неприятно. Тем более в том случае, когда я лежал в больнице», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • vladmad_75

    Ну а смысл ему туда сейчас идти? Он прекрасно понимает, что физика в команде на нуле и предсезонка провалена. Что он сможет сделать в короткий срок? Научить играть Заболотного, который этому не научился с детства? Или откуда не возьмись вдруг в Спартаке обнаружатся защитники учитывая то, что Чернова сбагрили в аренду? ))) Царь не дурной, прекрасно понимает, что вытаскивать команду сейчас из ямы - сизифов труд. Оно ему надо?

    13.08.2025

  • Kimi_

    "Мостовой отомстил Спартаку". с-э такой заголовок могли бы написать, это в вашем стиле))) Ну а в Спартаке, нервно кусают локти, хотели Станковича на Царя поменять, а он вот как...взбрыкнул...заранее отказ выписал)) Ох, уж этот Мостовой))

    13.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Так Спартак лишился возможности остаться в РПЛ.))

    13.08.2025

  • Телевизор посмотрел

    Ну хоть в чём повезло Спартаку)))

    13.08.2025

  • Динозаврик

    Смешной гусак, крылья распушил то как, Мостовой! Ты в стороночке постой! С микрофоном упражняйся и умишком пополняйся!

    13.08.2025

  • ГрИН

    Чудик!

    12.08.2025

  • allerc

    Что ж ты, фраер, сдал назад?.... А как дышал, как дышал!

    12.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "В очередь, сукины дети! В очередь!"

    12.08.2025

  • Slim Tallers

    Так Мостовой отказался тренировать и Барселону,и Реал,и Сити,несмотря на то,что его никто и не звал.

    12.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Я могу! Но - не хочу. И не уговаривайте! Вы как челобитную Царю подаёте?! Вот то-то и оно!" (А. Мостовой, "Царь")

    12.08.2025

  • aa_214

    Вроде отказываться можно когда что-то предлагают, ему никто не предложил.

    12.08.2025

  • Dron65

    спортак это зашквар, всё правильно

    12.08.2025

  • Spacewalker

    Ну вот. Вроде бы когда начал проклёвываться потенциальный крохотный шанс, Мостовой с испуга сразу пошёл на попятную:rofl:

    12.08.2025

  • kbakyxa

    футболистом был не неплохим, а отличным, но, к сожалению, спортивные навыки и умения никак не пересекаются с интеллектом, это две разные вселенные

    12.08.2025

  • Andrey Victorovich

    Мы обиделись

    12.08.2025

  • lvb

    Ну и хорошо. Может заткнется наконец "Тсар" по поводу того что он что-то закончил.. что? При СССР в ВШТ тренеры учились или повышали квалификацию только очно и по 2 года. БЕСПЛАТНО. А ноне ВШТ этт совсем другое. Забегаловка для тех кто может заплатить за обучение. Бумажка, кароч, все эти категории "АБЦ" .. работать в Тмутаракани, аки ГТ. Мостовой тренером в ФК СМ? Этт кошмар с идиотскими картинками, типа "а царь-то голый")) Нэ нада, слюшай(с) Всерьез учат только на ПРО, но там и деньги за обучение совсем другие.

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Так у тебя и здоровьице слабенькое. На кой ты нужон кому?

    12.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Я лежал в больнице и меня не взяли на стажировку. Спартак - виноват. Буду мстить и мстя моя будет ужасна:joy::joy::joy: СПАСИБО, Саша, мы искренне рады твоему официальному отказу. Тырнет помнит все:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    12.08.2025

  • kbakyxa

    так не обратятся же

    12.08.2025

  • Лёгкий ветер

    Мост, в своё время, был неплохим футболёром, а сейчас выглядит жалким в роли Петрушки-скомороха.

    12.08.2025

  • Дед33

    Мостовой правильно делает, что не идет в Спартак. Скоро в Зените освободится место тренера, а там денег больше!

    12.08.2025

  • Garryman

    "Петросян-шоу" снова на страницах Спорт-Экспресса!

    12.08.2025

  • Армеец

    Какой обидчивый! Прям девчонка!

    12.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    мощный отлуп исполнил Саня...бубенчики весело зазвенели на колпаке

    12.08.2025

  • DemolisherAjax

    Тебя даже какие-нибудь Сочи не позовут,клоуняра,сиди дальше экспертом на телевидении :) Редкостный придурок :)

    12.08.2025

  • Legis Virtus

    Он стажировку в больнице проходить хотел?)

    12.08.2025

  • Legis Virtus

    Тренерская карьера Мостового стремительно развивается. 56-летний специалист уже отказал нескольким клубам. Правда предложений от них не поступало)))

    12.08.2025

  • Красно синий

    Придурок смешной,ну хорош себя позорить уже

    12.08.2025

  • тZарь зажигает!!! ))))))

    12.08.2025

  • Alexander Ragozin

    Две беды России: "Царь" и "Барин". С дорогами стало лучше.

    12.08.2025

  • Олег

    Лучшая оборона это атака. Главное первым успеть отказаться - это не они меня не позвали, это я сам отказался ))

    12.08.2025

  • Радон

    Хахахаха :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    12.08.2025

  • 199

    :grinning::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    12.08.2025

  • m_16

    Теперь Спартак уже никто не спасёт...

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    шут

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    Моста

    12.08.2025

  • Vladimir Ignatov

    ,,Кожаный мяч,, тебе в помощь.

    12.08.2025

  • m_16

    Где этот Клопп играл?

    12.08.2025

  • Степочкин

    Ну так начни с молодежки Спартака, е-мое! Вот тебе и стажировка! Не лезь сразу в главные...

    12.08.2025

  • bvp

    Пусть на коленях ползут.

    12.08.2025

  • Ехидный старикан

    Ваше Величество,одумайтесь! Как же мы без Вас? На кого,Вы,нас сиротинушек оставляете? Всё пропало,гипс снимают,клиент уезжает.)

    12.08.2025

  • Славомудр Приморский

    И не надоело ему дурачиться? Одни и те же заезженные шуточки на протяжении многих лет... Уже оскомину набили.

    12.08.2025

  • Gordon

    А как он собирался проходить стажировку, лёжа в больнице? :)

    12.08.2025

  • Неравнодушный Ден

    Вспоминается почтмейстер Карандышев со своим "А я вот, господа, взяток не беру"...

    12.08.2025

  • hovawart645

    Вот это по нашему, по-царски!! Так их, предателей! Будут ещё локти кусать, дилетанты!

    12.08.2025

  • spartsmen

    дегенерат обыкновенный корононосный ...

    12.08.2025

  • Лев Красоткин

    Ну прям неуловимый Джо!

    12.08.2025

  • Berkut-7

    А за шоколадку ? А? Саня, не капризничай, шоколадка с орехами , вкуснотища, давай соглашайся уже.

    12.08.2025

  • Пан Юзеф

    Правильно. С таким тренерским опытом нужно принимать предложения только от суперклубов. Уровня "Реала", "Барселоны", "Баварии", "Ювентуса" или "ПСЖ".

    12.08.2025

  • Иван

    трагедия какая

    12.08.2025

  • Ganimed

    Александр, что за шутки такие дурные?! :face_with_raised_eyebrow:Уже всё порешали, Клопп к нам едет, ты был согласен вторым стать, а теперь уже нет?! Кто так делает то :face_with_symbols_over_mouth:

    12.08.2025

  • Nikolaevich

    Он подумал,что речь за Суботицу

    12.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Фу, слабак!

    12.08.2025

  • Главврач Маргулис/

    Уважаемый Царь, огласите весь список, пожалуйста.

    12.08.2025

  • Victorns

    Этот никому не нужный клоун похоже не устал от витания в облаках.

    12.08.2025

  • Ж и в о й

    Товарищ Царь, а кто тебя позовёт-то в "Спартак"? Ты хотя бы во второй лиге где-нибудь потренируй для начала. Но сейчас уже поздно. В 56 начинать тренерскую карьеру - ну такое себе. Слишком много времени упущено.

    12.08.2025

  • Сказо4ник

    Царь! Просто Царь!)

    12.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

