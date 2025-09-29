Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: «Нет ощущения, что клуб идет к вылету»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о положении команды в таблице РПЛ.

«Нет ощущения, что клуб идет к вылету. У нас календарь до сегодняшней игры был максимально тяжелый. Играли не дома. Сейчас возвращаемся домой. Там будет ряд игр, где нужно стараться набирать очки. Будем отталкиваться от этого», — сказал Удальцов «СЭ».

«Пари НН» с 6 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.