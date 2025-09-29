Футбол
29 сентября, 11:25

Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: «Нет ощущения, что клуб идет к вылету»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о положении команды в таблице РПЛ.

«Нет ощущения, что клуб идет к вылету. У нас календарь до сегодняшней игры был максимально тяжелый. Играли не дома. Сейчас возвращаемся домой. Там будет ряд игр, где нужно стараться набирать очки. Будем отталкиваться от этого», — сказал Удальцов «СЭ».

«Пари НН» с 6 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Александр Удальцов
Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с неудалением Акинфеева
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Kirill Boglovsky

    "Робот класса "Буратино" нырять не может. Но ныряет" (С)

    30.09.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    И правильно !! Он не идёт.. А стремительно падает вниз.. Впрочем, как всегда..

    29.09.2025

  • Бен Ричардс

    У меня тоже нет такого ощущения, есть уверенность.

    29.09.2025

  • Пищевик Тушинский

    Все эти удальцы молодцы пилят бюджет и все у них хорошо.

    29.09.2025

  • Семён Фадеич

    Нет ощущения. Есть уверенность.

    29.09.2025

  • DemolisherAjax

    10 матчей - 8 поражений,6 очков,15 место - ни малейшего намека на вылет :)

    29.09.2025

  • с ТАКОЙ то игрой ПАРИ не то,что к нему идет,он к нему...летит!!! летит с ошеломительной скоростью

    29.09.2025

  • Adminni

    когда весной будете менять очередного коуча ощущения перейдут в реальность

    29.09.2025

  • оппонент

    Да вы уже в прошедшем сезоне вылетили, проиграв переходные. Ощущения, что манипуляции продолжатся?

    29.09.2025

  • руслан магомедов

    Ты в своем уме "нет ощущения" долбело ты уже из зоны вылета с "братом" витька-гандилы шпильманом уже в Первой лиге.

    29.09.2025

  • zg

    Ощущения нет,а вылететь возможно придется...

    29.09.2025

    • КДК накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Дзюбы

    Спортивный директор «Пари НН» Удальцов — о словах губернатора: «Мы все наемные сотрудники»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

