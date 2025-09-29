Спортивный директор «Пари НН» Удальцов — о словах губернатора: «Мы все наемные сотрудники»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

28 сентября Никитин заявил, что пока не будет увольнять Удальцова.

«Мы все наемные сотрудники. Есть руководство. И оно принимает соответствующее решение. Удовлетворен ли я своей работой? Нет, конечно. Пока не то, что мы хотели. Изменения есть, но они не настолько быстрые, как бы мы этого хотели», — сказал Удальцов «СЭ».

«Пари НН» с 6 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.