КДК накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Дзюбы

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам 10-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» — «Динамо»:

— Задержка выхода команда «Динамо» перед началом матча на четыре минуты. И выход за пределы технической зоны Валерия Карпина.

«Ахмат» — «Акрон»:

— Выбегание двух болельщиков на поле после окончания матча. Плюс болельщики «Ахмата» кричали оскорбительные выражения в адрес Дзюбы.

«Локомотив» — «Рубин»:

— Систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

ЦСКА — «Балтика»

— Опоздание главного тренера ЦСКА Фабио Челестини на 25 минут на послематчевое флеш-интервью. Также рассмотрим неподобающее поведение «Балтики», предупреждение четырех футболистов, одного официального лица клуба и удаление одного футболиста.

«Спартак» — «Пари НН»:

— Систематический выход за пределы технической зоны тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Задержку выхода команды «Пари НН» из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма. Рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Ненада Сакича, — сказал Григорьянц «СЭ».

Лидером РПЛ по итогам десяти туров стал ЦСКА (21 очко). Далее расположились «Локомотив» и «Краснодар» (по 20 очков).