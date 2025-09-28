Губернатор Нижегородской области Никитин: «Верим в Шпилевского»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в 10-м туре РПЛ.

«Как мне игра? Плохо. Верим в Шпилевского. Будем ли увольнять Удальцова? Пока нет. Смена гендиректора? У каждого человека свои личные решения, которые определяют его будущее. Что должно произойти, чтобы Удальцова уволили? Ошибки должны быть очевидные, которые приводят к соответствующему результату.

Последние два матча были хорошие. Сегодня сказался класс игроков «Спартака». Игра не может радовать, будем готовиться к следующим матчам и верить в успех. У нас хорошая команда сложилась. Мы не видим очевидных ошибок», — сказал Никитин.

«Спартак» (18 очков) обошел «Балтику» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Пари НН» (6) остается предпоследним в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, а «Пари НН» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 5 октября.