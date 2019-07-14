Александр Точилин: "Пусть заявление про футбольного бога останется на совести "Спартака"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин в интервью "СЭ" прокомментировал заявление пресс-службы "Спартака". После победы в домашнем матче 1-го тура чемпионата России красно-белые со счетом 1:0 написали, что сочинскую команду покарал футбольный бог – победный гол забил защитник Самюэль Жиго на 93-й минуте.

– Пресс-служба "Спартака" опубликовала заявление на официальном сайте. Читали?

– Нет.

– Тогда цитирую: "В концовке матча игроки "Сочи" откровенно тянули время. Футбольный бог покарал их". Как вам такое?

– Пусть останется на совести "Спартака". Что касается разговоров о затяжке времени… Видели бы вы, что в этом смысле творится в ФНЛ, где команды еще и по четыре замены проводят! Но даже там больше пяти минут никогда не добавляли!

– Упреки "Спартака" в затягивании времени справедливы?

– Честно вам так скажу – футбольные хитрости никто не отменял. Иногда не грех взять маленькую паузу, перевести дух, сбить атакующий темп соперника. Что такого-то? Но здесь еще другой момент надо учитывать.

– Какой?

– Нельзя наших игроков обвинять в симуляции. У Новосельцева и Цаллагова на последних минутах действительно сводило ноги от усталости. Ребята предсезонку толком не прошли, до перехода в "Сочи" тренировались по индивидуальной программе. Так что оба пока не в идеальной физической форме. А Маргасов в концовке пережил несколько жестких столкновений, ему реально нужна была медицинская помощь. Слава богу, обошлось без серьезных травм. (Александр Кружков)

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