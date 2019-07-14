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"Спартак": в концовке матча игроки "Сочи" откровенно тянули время. Футбольный бог покарал их

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В субботу, 13 июля, "Спартак" обыграл "Сочи" (1:0) в матче первого тура чемпионата России. Пресс-служба красно-белых опубликовала заявление на официальном сайте.

Единственный гол на третьей компенсированной минуте матча забил защитник москвичей Самюэль Жиго.

"В конце матча гости начали откровенно тянуть время, и футбольный бог покарал их за это. Жиго, переквалифицировавшийся по указанию Кононова в центрфорварда, перебинтованной головой послал победный мяч в ворота! Напомним, что и в первой игре прошлого сезона француз также забил решающий гол в ворота "Оренбурга". Спасибо, Самуэль!" – написано в заявлении пресс-службы красно-белых.

Спартак - Сочи

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https://spartak.com/news/2019-07-13-i_snova_zhigo/

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