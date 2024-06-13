Новиков считает, что Заболотный пригодится «Химкам»

«Вероятно, Николич решил, что ему Заболотный не пригодится. Интересно будет посмотреть, каким он видит линию нападения, ведь Антон довольно габаритный форвард, которого заменить будет сложно. Может быть, Марко и не нужны большие нападающие, посмотрим.

А что касается «Химок», то они правильно поступают, решив подписать Заболотного. Антон еще может принести пользу, я не сомневаюсь, что он пригодится этой команде. Думаю, что это будет взаимовыгодная сделка», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Заболотный является воспитанником ЦСКА. Он вернулся в команду летом 2021 года.

В сезоне-2023/24 32-летний россиянин провел 42 матча за армейцев во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.