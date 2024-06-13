Андрей Афанасьев прокомментировал возможный переход Заболотного в «Химки»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал возможный переход форварда армейцев Антона Заболотного в «Химки».

«Именно сейчас «Химкам», конечно, нужно искать игроков с опытом выступлений в Российской Премьер-Лиге. Антон Заболотный в грядущем сезоне точно усилит эту команду, если будет полностью выкладываться на тренировках и стремиться показать все свои лучшие качества», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».