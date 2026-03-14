«Спартак» 14 матчей подряд не может на выезде обыграть «Зенит» в РПЛ

«Спартак» на выезде уступил «Зениту» в матче 21-го тура РПЛ — 0:2.

Красно-белые продлили серию без гостевых побед над соперником в РПЛ до 14 матчей. Это худшая выездная серия для «Спартака» в истории чемпионата России, сообщает Opta Sports.

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

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